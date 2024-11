Agora sem jogos atrasados, Inter segue na cola da vaga direta à Libertadores

empate em 1 a 1 com o Flamengo , o Inter pagou seu último jogo atrasado no Brasileirão e se confirmou como forte candidato à zona de classificação direta para a Libertadores. As probabilidades de título, no entanto, são remotas. O ponto somado manteve o Colorado na 5ª colocação, faltando sete partidas para o fim do campeonato. Com o próximo compromisso apenas na terça, contra o Criciúma, o final de semana reserva cálculos e projeções para a reta final da temporada. No intenso, oe se confirmou como forte candidato à zona de classificação direta para a Libertadores. As probabilidades de título, no entanto, são remotas. O ponto somado manteve o Colorado na 5ª colocação, faltando sete partidas para o fim do campeonato. Com o próximo compromisso apenas na terça, contra o Criciúma, o final de semana reserva cálculos e projeções para a reta final da temporada.

De volta aos trabalhos nesta quinta pela manhã, o grupo tem a sexta reservada para folga. A partir de sábado, os treinos ocorrem até segunda, na prévia da partida. O duelo é de franco-favoritismo colorado, com a promessa de casa cheia após o público de quase 44 mil torcedores contra o Flamengo.

Passado o confronto com o Tigre, a tabela se torna indigesta, mas as atuações recentes indicam que o time do técnico Roger Machado tem a casca necessária para confirmar a classificação entre os cinco primeiros. Isso porque, agora, a competição de pontos corridos passa, para aqueles que miram a fase de grupos da Libertadores, de G-4 para G-5, por conta da final do torneio, entre Botafogo e Atlético-MG.

O Inter ainda recebe o Fluminense, na próxima sexta, fechando a batida de três mandos de campo consecutivos. Depois, tem Vasco, no Rio de Janeiro, seguido de Bragantino (casa), Flamengo (fora), Botafogo (casa) e Fortaleza (fora). Deste recorte, a trinca final de confrontos é a que reúne adversários diretos. O alvinegro carioca, líder isolado e favorito ao título, pode ser ameaçado pelo Colorado, a depender do andar da carruagem nas rodadas anteriores. Os dois últimos, por sua vez, estão na frente e podem ser ultrapassados no embate frente a frente.