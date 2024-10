Inter divulga os relacionados para enfrentar o Flamengo sem Fernando

confronto com o Flamengo Inter divulgou a lista de relacionados sem a presença do volante Fernando, confirmando a esperada ausência do jogador, que ainda se recupera de uma lesão muscular na panturrilha. O duelo no Beira-Rio é referente à 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi adiado por conta da participação do Colorado nos playoffs da Sul-Americana. Horas antes do, às 19h desta quarta-feira (30), o, confirmando a esperada ausência do jogador, que ainda se recupera de uma lesão muscular na panturrilha. O duelo no Beira-Rio é referente à 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi adiado por conta da participação do Colorado nos playoffs da Sul-Americana.

A baixa do veterano vai além do planejamento inicial do clube. Depois de antecipar seu retorno para jogar o Gre-Nal 443, no dia 19, o atleta de 37 anos deveria retomar o tratamento e ficar de fora do jogo com o Atlético-MG, no sábado, retornando contra os cariocas. Agora, sem o aval do departamento médico para estar em campo, Fernando trabalha para enfrentar o Criciúma, na terça-feira.

Sem grandes surpresas no horizonte, o técnico Roger Machado não tem outros desfalques, além de Mercado e Ivan, fora da temporada. Por questões técnicas, o lateral-direito Nathan está fora dos relacionados. Após atuar por poucos minutos em sua primeira partida, contra o Juventude, pelo Brasileirão, o defensor perdeu espaço a partir da ascensão de Bruno Gomes no setor e, desde então, não entrou mais em campo. O argentino Braian Aguirre, ainda por estrear, é a opção de Roger no banco de reservas.

Confira a lista de relacionados