Inter x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em um confronto direto valendo vaga no G-4, o Inter recebe o Flamengo nesta quarta-feira (30), às 19h, no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa colorada é de casa cheia, com ao menos 40 mil torcedores nas arquibancadas. Ocupando o 5º lugar na tabela, com 52 pontos, os gaúchos estão a dois do Flamengo e, em caso de vitória, entram na zona de classificação direta à Libertadores do ano que vem. A transmissão fica por conta do Premiere.

Com a preparação encerrada nesta terça, em treino fechado no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado encaminhou o onze inicial com duas mudanças importantes. Primeiro, Rogel deve tomar a vaga de Clayton Sampaio na defesa. Mais à frente, Bruno Tabata desbanca Gabriel Carvalho na meia-direita. Já o volante Fernando deve se confirmar como desfalque. Ele apenas correu em volta do gramado na segunda e tende a ficar de fora.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata e Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Flamengo - Rossi (Matheus Cunha); Varela, Fabrício Bruno, Cleiton e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Douglas Pagung (ES). No VAR, estará Adriano de Assis Miranda (SP).

LEIA MAIS: Fernando deve ser baixa e Rômulo projeta sequência como titular no Inter

Serviço Inter x Flamengo

Local: estádio Beira-Rio;

Data e hora: quarta-feira (30), às 19h;

Transmissão: Premiere;