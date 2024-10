Em jogo atrasado, Inter encara o Flamengo para se consolidar no G-4 do Brasileirão

Com a expectativa de casa cheia e a confiança pelo momento vivido, o Inter se encaminha para um dos duelos mais importantes pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (30), o Colorado recebe o Flamengo em jogo atrasado da 17ª rodada, às 19h, no Beira-Rio, em um confronto direto valendo vaga no G-4. Em 5º lugar na tabela, os gaúchos têm 51 pontos e estão a dois dos cariocas, que ocupam a 4º colocação e vem a Porto Alegre com o time misto.

O favoritismo é dos mandantes, ainda que a promessa seja de equilíbrio dentro das quatro linhas. O adversário tem o foco voltado à decisão da Copa do Brasil, no domingo, contra o Atlético-MG, e deve poupar seus principais ativos.

Vindo de vitória sobre o próprio Galo, no sábado, o grupo comandado pelo técnico Roger Machado se reapresentou na segunda e, após dois treinos no CT Parque Gigante, encerrou a preparação nesta terça, com mudanças pontuais indicadas na escalação. Na primeira atividade da semana, aberta à imprensa, pôde-se observar que Bruno Tabata deve tomar a vaga de Gabriel Carvalho no meio-campo. Na defesa, Rogel desbanca Clayton Sampaio.

A quebra de expectativa no time titular pode se confirmar na ausência de Fernando. O volante ainda se recupera de uma lesão muscular na panturrilha e não deve ficar à disposição. Na reapresentação, ele apenas correu em volta do gramado, sem trabalhar com bola.

No cronograma inicial, o veterano de 37 anos retornaria ao departamento médico após atuar por cerca de 30 minutos no Gre-Nal, perdendo o duelo com os mineiros e retornando nesta quarta. Entretanto, sem o aval do DM, ele corre contra o tempo para jogar na próxima terça, contra o Criciúma.

Com apenas um desfalque — além de Mercado e Iván, com graves lesões no joelho —, Roger deve encaminhar o time com Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Invicto há onze jogos, o Inter espera, ao menos, 40 mil torcedores no Beira-Rio. O bom momento deve superar as dificuldades impostas pelo horário em um dia de semana, já que os ingressos esgotaram na segunda. Será a primeira partida de uma sequência de três em casa para o Colorado, que ainda recebe o Tigre e, por fim, o Fluminense, na sexta-feira do dia 8 de novembro.

Já o Flamengo, comandado pelo técnico Filipe Luis, deve ir a campo com Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Cleiton e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves (Gonzalo Plata), Bruno Henrique e Gabigol.