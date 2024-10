Notas esportivas

Série A - Em jogo atrasado da 19ª rodada, o Vasco recebe o Cuiabá, às 19h. Série B - Fechando a 33ª rodada, o Sport encara o Guarani, às 21h30min. Liga dos Campeões - Resultados da 3ª rodada, nesta quarta: Atalanta 0x0 Celtic e Brest 1x1 Bayer Leverkusen, Leipzig 0x1 Liverpool, Manchester City 5x0 Sparta Praga, Barcelona 4x1 Bayern de Munique, Atlético Madrid 1x3 Lille, Salzburg 0x2 Dínamo de Zagreb, Benfica 1x3 Feyenoord e Young Boys 0x1 Inter de Milão. Real Madrid - O atacante Rodrygo está fora do clássico entre os Merengues e Barcelona, neste sábado, no Santiago Bernabéu. O brasileiro deixou o jogo contra o Borussia Dortmund, na terça, sentindo uma lesão muscular na perna direita. Quem também está fora é o goleiro Courtouis. O belga sofreu uma distensão muscular no adutor esquerdo e é baixa para o técnico Carlo Ancelotti. Atletismo - O Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa) confirmou, com exclusividade ao Jornal do Comércio, a realização da primeira meia maratona do Mercado Público. O evento irá ocorrer na semana que marca o aniversário do mercado, em outubro de 2025. Mais detalhes sobre a realização do evento serão divulgados em breve. Inclusão - O Esporte Clube Cruzeiro, de Cachoeirinha, através da Associação Atlética Amigos do Cruzeiro (Asaacruz), desenvolveu o projeto "Juventude Estrelada", que visa oportunizar gratuitamente a prática de modalidades olímpicas por crianças e jovens de 6 a 17 anos: basquetebol, boxe, futebol e voleibol. As escolinhas esportivas para 70 crianças da rede de ensino de Cachoeirinha terão sedes no ginásio do Sesi Cachoeirinha (basquetebol e voleibol) e nas dependências da Arena Dirceu Castro (futebol e boxe). Tênis - A participação de Bia Haddad Maia no WTA 500 de Tóquio, nesta quarta-feira, durou apenas 18 minutos. A brasileira sentiu dores nas costas durante o confronto de estreia contra Bianca Andreescu e abandonou o jogo depois da disputa de três games. Já o paranaense Thiago Wild não conseguiu avançar na chave principal do ATP 500 de Viena, ao ser derrotado pelo russo Karen Khachanov, que foi superior ao brasileiro e venceu em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/4.