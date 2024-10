Sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil está marcado

A CBF agendou para quinta-feira (24) o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG. O evento será realizado às 15h na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e será transmitido ao vivo pelo canal da CBF no YouTube.

LEIA MAIS: Palmeiras tem mais chances de título do que o Botafogo após a 30ª rodada do Brasileirão

As finais da competição de mata-mata estão agendadas para os dias 3 e 10 de novembro, os dois primeiros domingos do mês. E a ordem dos mandos será conhecida nesta quinta, dias depois de os times confirmarem suas classificações à decisão.

O Atlético-MG eliminou o Vasco na semifinal ao empatar por 1 a 1 o jogo da volta, no sábado, em São Januário. Na ida, a equipe mineira havia vencido por 2 a 1. Já o Flamengo despachou o Corinthians com um empate sem gols no domingo, na Neo Química Arena, após vencer por 1 a 0 na primeira partida do confronto, em casa.

LEIA MAIS: Rayssa Leal é campeã do skate street do STU Rio pela quarta vez consecutiva

A equipe de Belo Horizonte busca sua terceira conquista em sua terceira final na Copa do Brasil enquanto o time carioca mira o quinto título em sua décima decisão, um recorde na competição. O Flamengo esteve nas duas últimas finais, com uma derrota no ano passado e o troféu em 2022.