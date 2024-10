Gre-Nal 443: Soteldo e Villasanti retornam nesta quinta e reforçam o Grêmio

Convocados para suas respectivas seleções, Villasanti e Soteldo voltam a ficar à disposição de Renato Portaluppi, após confrontos referentes às Eliminatórias Sul-Americanas. Os atletas do Grêmio, após se enfrentarem, defendendo suas nações, trabalham juntos novamente por um objetivo em comum: o Gre-Nal 443. Em treinamento visando o clássico, os estrangeiros do clube retornam ao plantel na manhã desta quinta-feira (17).

O atacante venezuelano e o meio-campista paraguaio se encontraram vestindo cores diferentes na noite de terça-feira. Em partida correspondente à 10ª rodada das Eliminatórias, o Paraguai e a Venezuela, 6° e 8° colocados, nesta ordem, se confrontaram no estádio Defensores del Chaco. O time do volante gremista, jogando como mandante, não abriu mão dos três pontos e levou a melhor. Resultado: 2 a 1 para os paraguaios.

Embora o fracasso na disputa, Soteldo deixou sua contribuição assistindo o companheiro Jon Aramburu, aos 25 minutos, no único gol venezuelano. Já Villasanti não teve a mesma oportunidade de mostrar seu futebol, entrando em campo apenas aos 88 minutos.

Ambos atletas descansaram na quarta-feira e voltarão a trabalhar no CT Luiz Carvalho na atividade de hoje. Ainda que atendendo aos mesmos compromissos, a situação dos gringos em seu retorno é diferente. A partir de uma troca de comissão técnica, Villasanti se tornou reserva na sua seleção. O meio-campista jogou apenas os momentos finais das partidas desta data Fifa.

Soteldo, por sua vez, carrega o número 10 em suas costas e é referência na equipe venezuelana, tendo jogado os 90 minutos dos dois últimos confrontos. Diante disso, Portaluppi recebe em suas mãos jogadores com quadros distintos: enquanto um goza de bom condicionamento, outro vem de uma sequência desgastante.

Após derrota para o Atlético-MG na última semana, o Tricolor folgou quatro dias e retomou suas atividades no início desta semana, na segunda-feira. Desde lá, o time treinou ininterruptamente e seguirá nesse ritmo até sexta-feira, véspera do Gre-Nal, fechando uma sequência de cinco dias de trabalho.

O Grêmio se prepara para o embate com o rival neste sábado, às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois mil assentos disponíveis no setor visitante, a venda de ingressos para a torcida gremista abriu às 14h desta quarta, e se esgotou em menos de uma hora.

O próximo capítulo gremista na prévia do clássico ocorre nesta quinta pela manhã. Logo após o treino, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, concede entrevista coletiva, no CT, para falar sobre a expectativa para o confronto.