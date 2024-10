Gre-Nal 443, neste sábado, terá transmissão ao vivo na TV aberta

Dona da rivalidade mais acalorada do País, a dupla Gre-Nal se encaminha para o clássico 443, neste sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a expectativa do Inter é de casa cheia, com mais de 48 mil presentes nas arquibancadas, os colorados e gremistas que forem acompanhar o duelo de casa terão à disposição a transmissão da RBS TV, na televisão aberta.

O confronto terá atrações importantes. Será o primeiro Gre-Nal de Roger Machado no comando alvirrubro. Identificado com os gremistas, o treinador tem dez clássicos no currículo, sem contar os que disputou como jogador. O repertório é positivo: cinco vitória, um empate e quatro derrotas.

Já o torcedor tricolor pode ver uma despedida de peso na defesa. Caso entre em campo, o zagueiro Pedro Geromel disputará seu último clássico na carreira. O ídolo e capitão do clube anunciou, recentemente, que irá se aposentar ao final da temporada. A tendência, no entanto, é que ele fique apenas no banco de reservas.