Série B - Serão de dois jogos nesta quarta-feira. Primeiro, dando a largada na 32ª rodada, às 20h, tem Chapecoense x Santos. Depois, às 21h30min, jogam Sport x Operário-PR, em jogo atrasado da 16ª rodada. Neymar - O Al-Hilal, time do brasileiro na Arábia Saudita, projeta seu retorno aos gramados no dia 21 deste mês, contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia. A última partida do jogador foi pela seleção brasileira, contra o Uruguai, no dia 17 de outubro de 2023, quando ele rompeu os ligamentos do joelho esquerdo. Mbappé - O atacante da seleção francesa e do Real Madrid foi apontado como suspeito em investigação de estupro no hotel em que ficou hospedado em Estocolmo, na Suécia, na semana passada. A informação é dos jornais locais Expressen e Aftonbladet. O jogador nega a acusação. Ele foi acusado de ser o suposto agressor. O hotel seria a "cena do crime", que teria ocorrido na última quinta-feira. O francês teve seu nome vinculado à abertura da investigação da denúncia de estupro, e agora está sendo apontado como objeto da investigação. Inglaterra - Thomas Tuchel será o novo técnico da seleção inglesa, de acordo com diversos veículos do país. O ex-treinador de Bayern de Munique e Chelsea fechou um acordo com a Federação Inglesa de Futebol (FA), após rápida negociação, e assumirá o comando do time nos próximos dias. Informações como o tempo de contrato do alemão ainda não foram divulgadas. Tênis - Pelo ATP 250 da Antuérpia, ontem, o paranaense Thiago Wild estreou na chave principal e derrotou o francês Giovanni Perricard, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-4) e 6/3. Na segunda rodada, o número 1 do Brasil e atual 80 do mundo irá desafiar o grego Stefanos Tsitsipas, 11º colocado na ATP e segundo pré-classificado, entrando adiantado na chave. Tênis 2 - O capitão do Brasil na Billie Jean King Cup, Luiz Peniza, anunciou nesta terça-feira a lista de tenistas convocadas para o confronto com a Argentina, entre os dias 15 e 16 de novembro. A relação é liderada por Bia Haddad, atual número 10 do mundo, e conta com a estreante Luiza Fullana, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A lista também tem Laura Pigossi (127ª do mundo), Carolina Meligeni (305ª) e Ingrid Martins (124ª nas duplas).