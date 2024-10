Contestada pelas más atuações, seleção brasileira encara o Peru em Brasília

virada sobre o Chile Brasil recebe o Peru, nesta terça-feira (15), às 21h45min, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Nem mesmo adá à seleção brasileira a tranquilidade necessária para a sequência da Eliminatória da Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte, com a sede conjunta entre Canadá, Estados Unidos e México. Isso porque a performance foi aquém do esperado e os três pontos vieram apenas na reta final, em jogada individual de Luiz Henrique. Agora, pela 10ª rodada, o, nesta terça-feira (15), às 21h45min, na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

A vitória sobre o lanterna da competição credenciou a equipe comandada por Dorival Júnior à 4ª colocação — ocupava a 6ª no início da Data Fifa. Com a vaga ao Mundial sem grandes chances de ser ameaçada nesta segunda metade de ciclo, o foco está em chegar no torneio com uma formação consolidada. Para isso, restam nove partidas a serem disputadas até setembro do ano que vem. A preparação para o duelo se encerrou nesta segunda, no palco do confronto.

Em meio a uma troca arrastada de gerações, o técnico canarinho destacou que a seleção ainda precisará de tempo para se encaixar. O cenário é visto dentro de campo. Contra os chilenos, não faltaram críticas à atuação de um time que ainda sofre com uma extensa lista de desfalques. E para piorar a vida de Dorival, o meio-campista Lucas Paquetá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, se junta ao pelotão de baixas previamente cortado por lesão — Alisson, Militão, Bremer, Arana e Vinicius Júnior compõem a lista.

Para o lugar do jogador do West Ham, o convocado da vez foi Matheus Pereira, do Cruzeiro. Quem desponta para assumir a titularidade, no entanto, é Bruno Guimarães, do Newcastle. Outra mudança, essa por opção técnica, deve ocorrer na lateral-direita. Em má fase e contestado pela torcida, Danilo deve perder espaço para Vanderson, ex-Grêmio, que atualmente defende as cores do Monaco.

Ademais, o Brasil deve ser o mesmo que penou para bater os chilenos, na expectativa de uma mudança de ânimo e postura, jogando como mandante. A provável escalação tem Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Bruno Guimarães e Raphinha; Savinho, Igor Jesus e Rodrygo.

Já os peruanos, sob o comando de um velho conhecido da torcida colorada, devem ficar de fora do Mundial. A equipe do técnico Jorge Fossati, que treinou o Inter em boa parte do bicampeonato da Libertadores, em 2010, é apenas a 9ª colocada e, por consequência, vice-lanterna da Eliminatória, com seis pontos somados. Quatro atrás da Venezuela, que está em 7º e iria para a repescagem. Na busca por uma zebra no Distrito Federal, a seleção branca e vermelha deve ir a campo com Gallese; Advíncula, Araujo, Zambrano, Callens e López; Peña, Cartagena e Castillo; Flores e Valera.