Brasil vira contra o Chile com dupla do Botafogo e tira corda do pescoço

A seleção brasileira não jogou bem, mas venceu o Chile por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (10), em Santiago. Os donos da casa abriram o placar logo no primeiro minuto com Vargas e Igor Jesus deixou tudo igual ainda na primeira etapa. No fim, Luiz Henrique virou.

A seleção brasileira de Dorival Júnior jogou mal novamente e teve dificuldade para se impor diante do Chile, que é o vice-lanterna das Eliminatórias. Os três pontos vieram na marra. A vitória alivia um pouco a situação de Dorival. Ele havia quebrado a expectativa da CBF na derrota para o Paraguai e precisava desse resultado, apesar do desempenho ruim.

O Brasil precisa agradecer ao Botafogo. O titular Igor Jesus e o reserva Luiz Henrique construíram a vitória de virada em Santiago. A seleção fecha o primeiro turno das Eliminatórias no quarto lugar, com 13 pontos. O Chile segue em nono, com apenas cinco e à frente apenas do Peru. O Brasil voltará a campo para enfrentar o Peru, terça-feira, no Mané Garrincha. O Chile jogará a Colômbia, no mesmo dia, no Estádio Municipal de Barranquilla.

GOL RELÂMPAGO

O jogo começou da pior maneira possível para o Brasil. O Chile abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com Eduardo Vargas. O atacante do Atlético-MG não foi marcado por Danilo e aproveitou falha de Ederson para marcar de cabeça.

Em crise, a seleção brasileira precisou mostrar reação e demorou a acordar. A primeira chance só veio aos 27 minutos, quando Abner cruzou, Maripán desviou contra e a bola passou raspando a trave.

Mesmo mal coletivamente, o Brasil passou a assustar mais e achou o empate antes do intervalo. Danilo lançou, Savinho saiu da marcação e cruzou na cabeça do estreante Igor Jesus. O centroavante do Botafogo marcou logo na sua primeira partida pelo Brasil.

VITÓRIA NO FIM

Dorival mexeu duas vezes no intervalo. Saíram André e Lucas Paquetá para as entradas de Bruno Guimarães e Gerson. O Brasil melhorou pouco depois do intervalo. Aos seis minutos, a seleção teve um gol anulado. Danilo lançou Raphinha, que driblou o goleiro e marcou antes do bandeirinha assinalar que o lance era irregular.

No minuto 12, Rodrygo foi derrubado na área e pediu pênalti, mas a arbitragem mandou seguir e o VAR não chamou. Aos 28, Danilo acionou Igor Jesus, que parou na saída rápida do goleiro Cortes. O Brasil foi para o ataque e Dorival colocou até o atacante Gabriel Martinelli no lugar do lateral-esquerdo Abner. No fim, a pressão mesmo que desordenada surtiu efeito. Luiz Henrique fez bonita jogada individual e bateu colocado para virar o placar.

LANCES IMPORTANTES

Gol relâmpago. O Chile abriu o placar logo no primeiro minuto, em cabeceio de Vargas. Danilo não marcou e Ederson aceitou. O empate. Aos 45 minutos, Savinho arrancou e cruzou na cabeça do estreante Igor Jesus. 1 a 1.

Não valeu. No sexto minuto da etapa final, Raphinha marcou em posição irregular. Gol da vitória. Aos 43 minutos, Luiz Henrique fez bonita jogada individual e bateu colocado para virar.



FICHA TÉCNICA

CHILE 1 x 2 BRASIL



CHILE

Cortes, Loyola, Kuscevic, Maripan, Galdames (Morales), Pavez (Alarcon), Echeverria, Osorio (Tapia), Valvés, Davila (Cepeda) e Vargas (Palacios). Técnico: Ricardo Gareca.



BRASIL

Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); André (Bruno Guimarães) e Lucas Paquetá (Gerson); Savinho (Luiz Henrique), Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus (Endrick). Técnico: Dorival Júnior.



Estádio: Nacional, em Santiago (CHI)

Juiz: Dario Herrera (Argentina)

Assistentes: Facundo Rodríguez e Maximiliano del Yesso (Argentina)

VAR: Hector Paletta (Argentina)

Cartões amarelos: Galdames (CHI) e Lucas Paquetá e Danilo (BRA)



GOLS:

Chile: Vargas, no minuto 1 do 1T

Brasil: Igor Jesus, aos 45 minutos do 1T; Luiz Henrique, aos 43 minutos do 2T