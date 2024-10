Luiz Henrique compara estilo de jogo da seleção com Botafogo

O fato de dois jogadores do Botafogo terem feito os gols da vitória da virada do Brasil sobre o Chile não é por acaso de acordo com o atacante Luiz Henrique. Para ele, a adaptação fica mais fácil porque a seleção com Dorival Júnior joga parecido com o time alvinegro. Pelo menos no que diz respeito ao papel dele e de Igor Jesus.

"Dorival usa o mesmo estilo que a gente joga lá no Botafogo, em termos de jogar com a bola e de marcação pressão, principalmente. Temos conversado (atletas do clube carioca) para entender ele e ele nos entender", disse Luiz Henrique, em coletiva neste domingo (13), em Brasília.

Igor Jesus também conversou com a imprensa. Falando sobre aspectos táticos, destacou que o Brasil deverá manter, contra o Peru, na terça (15), às 21h45min, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a mesma orientação da última partida, quando venceu o Chile por 2 a 1.

"No último jogo, o Brasil teve uma postura totalmente diferente, com dois jogadores infiltrados no meio dos zagueiros, eu e Raphinha, abrindo espaços para o Rodrygo. Temos que manter a mesma linha para sair com o resultado positivo. Sempre vertical em busca do gol", analisou o atacante, que anotou o primeiro gol da equipe em Santiago.

Ainda, o centroavante comemorou sua estreia, disse ter realizado um sonho de criança e se mostrou confiante em continuar ajudando a seleção para conseguir uma vaga definitiva no grupo.