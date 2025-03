Com direito a "olé", Brasil é goleado pela Argentina em Buenos Aires

Diante de 84 mil argentinos que compareceram ao Monumental de Nuñez na noite desta terça-feira (25), em Buenos Aires, o Brasil foi goleado pela Argentina por 4 a 1 e a sequência do tabu de 16 anos sem derrotar os Hermanos fora do território brasileiro continua. Com uma atuação argentina digna de "olé", a equipe brasileira encerrou a 14ª rodada na 4ª colocação da Eliminatória Sul-americana e viu o ambiente ficar ainda mais tenso sobre o trabalho de Dorival Júnior.

Trazendo o ambiente da arquibancada para dentro do campo, a Argentina começou com tudo. Na primeira chegada da partida aos três minutos, Julián Alvarez ganhou a dividida na área brasileira e tocou na saída de Bento para dentro do gol. Tudo que desejavam os Hermanos e que não poderiam cogitar os brasileiros.

O domínio dos argentinos no início do confronto foi absurdo. Aos 12, com extrema facilidade para trocar passes, os atuais campeões do mundo chegaram pela direita com Molina que cruzou para o meio da área do Brasil. Com um leve desvio de Murillo, Enzo Fernández ficou livre e aumentou a vantagem para os mandantes. Um baile argentino no clássico.

Mesmo com gritos de “olé" por parte da torcida e grande dificuldade em trocar passes, um erro de Romero recolocou um entregue Brasil de volta ao jogo. Aos 26, o zagueiro argentino cedeu a pressão de Matheus Cunha que roubou a bola e chutou rasteiro sem chances para Dibu Martinez.

Apesar do gol ter dado moral para que a equipe de Dorival Júnior ousasse se impor no jogo, a Albiceleste decretou o resultado da primeira etapa. Após jogada trabalhada de escanteio aos 36 minutos, Mac Allister recebeu por trás da zaga e com um sutil toque, recolocou a vantagem de dois gols no placar.

O segundo tempo foi marcado por uma tentativa desorganizada do Brasil de comandar o jogo e sonhar com uma reação. Do outro lado, a Argentina recuou as linhas e apostou nos contra-ataques, que nas finalizações, aos três e aos 15 minutos, de Alvarez e Tagliafico, respectivamente, refletiam o amplo domínio dos mandantes.

Desta maneira, o estreante no clássico mais relevante da América do Sul, Simeone, que havia acabado de entrar no lugar de Almada, aproveitou mais uma falha brasileira e ampliou o marcador. Com o quarto gol, o placar refletiu o que foi a partida e decretou o desfecho do jogo.

Com a derrota desta terça-feira, a seleção brasileira ficou com a 4ª posição, enquanto a Argentina, ainda mais líder, já está classificada para a Copa do Mundo do ano que vem. O próximo compromisso da equipe de Dorival está marcado para a primeira semana de junho, contra as seleções de Equador e do Paraguai.

Argentina (4) - Dibu Martinez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico; Paredes (Palácios), De Paul e Enzo Fernández; Almada (Simeone) e Mac Allister; Julián Alvarez (Angel Correa). Técnico: Lionel Scaloni.

Brasil (1) - Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo (Léo Ortiz) e Guilherme Arana; André (Ederson) e Joelinton (João Gomes); Raphinha, Rodrygo (Endrick), Vini Júnior e Matheus Cunha (Savinho). Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro - Andrés Rojas.