Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com a possibilidade de ingressar na parte de cima da tabela, o Grêmio visita o Atlético-MG, nesta quarta-feira (9), às 19h30min, em jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O Tricolor é o 11º colocado, com 35 pontos, e pode ultrapassar o próprio Galo, que está em 10º com os mesmos 37 pontos do Vasco, uma posição à frente por conta do número de vitórias. A transmissão fica por conta do SporTV e do Premiere.

De volta após cumprir suspensão imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o técnico Renato Portaluppi ensaia o time com mudanças forçadas. Ele vai a Minas Gerais sem os suspensos João Pedro e Fábio, na lateral-direita, o lesionado Gustavo Martins, na zaga, e a dupla Villasanti e Soteldo, a serviço de suas seleções na Data Fifa. Ademais, os gaúchos tem quatro pendurados antes do Gre-Nal 443, no dia 19. São eles: Reinaldo, Dodi, Du Queiroz e Diego Costa.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG - Matheus Mendes; Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Igor Gomes e Scarpa; Paulinho e Hulk (Deyverson). Técnico: Gabriel Milito.

Grêmio - Marchesín; Igor Serrote, Jemerson, Kannemann (Rodrigo Ely) e Reinaldo; Dodi, Pepê, Aravena, Cristaldo e Edenilson; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa) e Leandro Matos Feitosa (trio paulista). VAR: Wagner Reway (Fifa-ES).

Serviço Atlético-MG x Grêmio

Local: Arena MRV;

Data e hora: quarta-feira (9), às 19h30min;

Transmissão: SporTV e Premiere.