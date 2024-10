Contra o Atlético-MG, Grêmio mira a parte de cima da tabela no Brasileirão

É bem verdade que o risco do rebaixamento já foi mais assustador para o Grêmio. Vindo de atuações consistentes nos últimos dois jogos, no empate com o Botafogo e a vitória sobre o Fortaleza, o Tricolor quer manter a pegada rumo aos 45 pontos, que zeram suas chances de queda, no jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (9), às 19h30min, contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

LEIA MAIS: Portaluppi se vira entre desfalques e reforços para montar o Grêmio

Os gaúchos vão a Minas Gerais com a equipe desfalcada por diversos motivos, mas devem manter a base dos últimos jogos. Sem João Pedro e Fábio (suspensos) na lateral-direita, Gustavo Martins (lesionado) na defesa, Villasanti no meio-campo e Soteldo no ataque — estes a serviço de suas seleções, na disputa das Eliminatórias —, o técnico Renato Portaluppi definiu a escalação nesta terça, no CT Luiz Carvalho, com retornos importantes se contrapondo às ausências.

O primeiro reforço é o próprio comandante gremista. Portaluppi cumpriu a punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e retorna à casamata gremista. Ele foi ausência em quatro partidas não consecutivas. As duas últimas, contra os cariocas e os nordestinos.

Após cumprirem suspensão, Marchesín e Monsalve concentraram. O goleiro será titular, enquanto o meia se mantem como opção, no banco de reservas. Recuperados de lesão, os zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely e o atacante Pavón também viajaram com a delegação. O restante do grupo é o mesmo que bateu o Leão do Pici e se manteve em 11º lugar na tabela de classificação, com 35 pontos.

A provável escalação gremista, portanto, deve ser composta por Marchesín; Igor Serrote, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson e Aravena; Cristaldo e Braithwaite.

Agora, pagando o último compromisso adiado por conta da enchente de maio, o Tricolor pode se alçar à 9ª colocação em caso de vitória, ultrapassando o próprio Galo que, com 37 pontos, é o 10º, empatado com o Vasco, à frente pelo número de vitórias.

Na ponta da caneta, as probabilidades de rebaixamento são cada vez menores e a vaga na Sul-Americana se torna realidade. A Libertadores, por outro lado, segue como um sonho distante. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Grêmio tem apenas 3,2% de chances de cair para a Série B. Já a probabilidade de ingresso na “Sula” é de 68,5% e, no principal torneio do continente, de 2,8%.