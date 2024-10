Grêmio confirma lesão de Gustavo Martins e zagueiro é dúvida para o Gre-Nal

O Grêmio confirmou, nesta segunda-feira (7), que o zagueiro Gustavo Martins sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda, que o tira do jogo com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida atrasada da 6ª rodada do Brasileirão.

O defensor se lesionou durante a vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, na última sexta, na Arena. O clube evitou estipular uma data de retorno aos gramados, mas ele já é tratado como dúvida para o Gre-Nal 443, no dia 19 de outubro, sábado, às 16h, no Beira-Rio. A tendência, inclusive, é que o jovem de 22 anos seja desfalque.

LEIA MAIS: Portaluppi se vira entre desfalques e reforços para montar o Grêmio

Gustavo Martins formou a dupla titular com Kannemann diante do Fortaleza, e acabou substituído por Pedro Geromel, que virou uma das opções do técnico Renato Gaúcho para a partida desta quarta. Jemerson e Rodrigo Ely, que foram liberados pelo departamento médico, também estão à disposição.

O zagueiro vem sendo uma das apostas do treinador na temporada. Ele esteve em campo em 30 oportunidades e marcou três gols. Sua lesão abre uma nova disputa no sistema defensivo do Grêmio.

O Grêmio é o 11º colocado do Brasileirão, com 35 pontos. O Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 29. Caso vença o Atlético, ficará a nove pontos da degola faltando apenas dez rodadas para o fim da competição.