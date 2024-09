Notas esportivas

Libertadores - Fechando a fase de quartas de final, o Flamengo visita o Peñarol, no Uruguai, precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no Maracanã. A bola rola a partir das 21h30min desta quinta-feira. Sul-Americana - Pelo duelo de volta das quartas, dois brasileiros vão a campo às 21h30min: Cruzeiro (2)x(0) Libertad-PAR e Racing-ARG (0)x(1) Athletico-PR. Série B - Dando a largada na 29ª rodada, a Chapecoense recebe o Amazonas, nesta quinta, às 19h. Varane - O zagueiro anunciou sua aposentaria nesta quarta-feira, aos 31 anos. O agora ex-jogador estava no Como, da Itália, clube em que atuou por apenas um jogo antes de se lesionar. Ele sofreu com diversas lesões nas últimas temporadas. Apesar da aposentadoria, disse que vai seguir no clube italiano em outra função e irá compartilhar os detalhes em breve. O defensor foi campeão do mundo com a França em 2018. Também atuou dez anos no Real Madrid, com quatro títulos da Liga dos Campeões, além de três Campeonatos da Espanha. Barcelona - Após anunciar aposentadoria no final da última temporada pela Juventus, o goleiro polonês Wojciech Szczesny, de 34 anos, aceitou a proposta do clube espanhol para retornar ao futebol. Ele chega para substituir o alemão Ter Stegen, que sofreu grave lesão no joelho e está fora da temporada. Mbappé - O Real Madrid confirmou uma lesão constatada no bíceps femoral da perna esquerda do atacante. O prazo estimado de recuperação é de três semanas. Manchester City - O clube inglês confirmou ontem que o meia Rodri sofreu uma lesão de ligamento no joelho direito no duelo com o Arsenal, em clássico realizado no domingo. O tempo de afastamento não foi informado. Basquete - Atual diretor executivo da Confederação Brasileira de Basquete, Marcelo Corrêa Sousa foi eleito presidente da entidade por aclamação, ontem, e irá comandar a CBB no quadriênio 2025-2029 e terá Fábio Deschamps, ex-presidente da Federação Catarinense, como vice.