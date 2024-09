Libertadores - Fechando as partidas de ida das quartas de final, jogam nesta quinta Flamengo x Peñarol, às 19h.

Sul-Americana - Dois brasileiros entram em campo nesta quinta pelo jogo de ida das quartas de final. Às 21h30min, jogam Libertad-PAR x Cruzeiro e Athletico-PR x Racing-ARG.

Liga dos Campeões - Pela a 1ª rodada da competição, jogaram nesta quarta: Bologna-ITA 0x0 Shakhtar-UCR, Sparta Praga-TCH 3x0 Salzburg-AUS, PSG-FRA 1x0 Girona-ESP, Club Brugge-BEL 0x3 Borussia Dortmund-ALE, Celtic-ESC 5x1 Slovan Bratislava-ESL e Manchester City-ING 0x0 Inter de Milão-ITA. Nesta quinta, às 13h45min, tem Estrela Vermelha-SER x Benfica-POR e Feyenoord-HOL x Bayer Leverkusen-ALE; às 16h, jogam Stade Brestois-FRA x Sturm Graz-AUS, Atalanta-ITA x Arsenal-ING, Atlético de Madrid-ESP x Leipzig-ALE e Mônaco x Barcelona.

Copa do Brasil - A CBF realizará nesta sexta-feira o sorteio dos mandos de campo das semifinais da competição. Os dois confrontos são Vasco x Atlético-MG e Flamengo x Corinthians. As datas-base dos jogos de ida e volta são 2 e 17 de outubro.

Série B - Fechando a 27ª rodada, jogam nesta quinta, às 19h30min, CRB-AL x Ponte Preta; às 21h30min, Botafogo-SP x Santos. Pela 28ª rodada, entram em campo no sábado, às 17h, Goiás x Mirassol-SP; às 18h, Ituano-SP x Coritiba. No domingo, às 16h, Chapecoense x Avaí; às 18h30min, Ceará x Vila Nova-GO.

Série C - Três partidas válidas pela 4ª rodada da fase quadrangular ocorrem neste fim de semana. No sábado, às 17h30min, tem Volta Redonda-RJ x Remo-PA; às 20h, Botafogo-PB x São Bernardo-SP. No domingo, às 18h30min, o Ypiranga recebe o Londrina-PR.

Série D - A partida de ida das finais da 4ª divisão será realizada neste domingo. Às 16h, entram em campo Anápolis-SP x Retrô-PE. O confronto de volta acontece no próximo domingo.

Futsal - Pela 3ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Uzbequistão, já classificado, o Brasil enfrenta a Tailândia nesta sexta-feira, às 9h30min.

Fórmula 1 - Neste final de semana, a maior categoria do automobilismo mundial desembarca na Ásia para o GP de Singapura, a 18ª etapa da temporada. O treino classificatório acontece no sábado, às 10h. No domingo, a largada para a corrida será às 10h.