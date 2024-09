Morre César, autor do gol do título da Libertadores do Grêmio em 1983

O Grêmio informou que o ex-atacante César Martins de Oliveira, autor do gol do título tricolor na Libertadores de 1983, faleceu nesta terça-feira (17), aos 68 anos, no estado do Rio de Janeiro, onde estava internado. Natural de São João da Barra-RJ, o ídolo gremista teve seu primeiro destaque no futebol atuando pelo América-MG — foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1979. De lá, rumou para o Benfica, de Portugal e, quatro anos depois, iniciou sua trajetória de sucesso em Porto Alegre, em 1983.

Sua passagem foi breve e, mesmo sem se firmar no time titular, marcou gols importantes pelo clube. O principal deles, contra o Peñarol, na grande decisão do torneio continental. Outro tento importante foi na Batalha de La Plata, no empate em 3 a 3 com o Estudiantes. O atacante deixou o Tricolor no ano seguinte. No Rio Grande do Sul, César ainda defendeu as cores do Pelotas, seu último clube na carreira, em 1987.

Confira a nota do Grêmio

Hoje é um dia triste para a Nação Gremista. Faleceu o centroavante César, autor do gol do título da Copa Libertadores de 1983 contra o Peñarol, no Estádio Olímpico. O ex-atleta gremista estava internado no Rio de Janeiro e nos deixou aos 68 anos.

Natural de São João da Barra/RJ, César Martins de Oliveira se destacou vestindo a camisa do América/RJ na década de 70 chegando a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1979. Suas boas atuações o levaram a defender o Benfica de Portugal onde conquistou dois campeonatos portugueses e três edições da Taça de Portugal.

Em 1983, César deixou Lisboa e veio defender o Grêmio. Sua estreia foi em fevereiro na goleada de 4 a 0 sobre o Campo Grande/RJ, no Olímpico, pela Taça de Ouro. Nunca se firmou como titular, mas teve participação fundamental na conquista da primeira Copa Libertadores. Além de marcar o histórico gol do título, também deixou sua marca na inesquecível Batalha de La Plata, no empate em 3 a 3 com o Estudiantes/ARG. Fez parte do grupo Campeão Mundial que venceu o Hamburgo, em Tóquio/JAP. Deixou o Tricolor em junho de 1984 com 49 jogos e 14 gols. Na sequência de sua trajetória, atuou também pelo Palmeiras, São Bento/SP e Pelotas, onde encerrou a carreira em 1987.

Em 2009, César foi eternizado na Calçada da Fama do Grêmio.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense se solidariza com família, amigos e torcedores.