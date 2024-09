Dominante, Inter goleia o Cuiabá por 3 a 0 no Beira-Rio, pelo Brasileirão

Confirmando o favoritismo com imposição e efetividade, o Inter não sofreu sustos frente ao abatido Cuiabá e venceu o confronto desta segunda-feira (16) por 3 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Com os três pontos somados, o Colorado chega a 38 e se mantém no 8º lugar com dois jogos a menos. A sequência de vitórias chega a três partidas e, agora, o foco está no São Paulo, no domingo, fora de casa.

Em Porto Alegre, o cenário foi claro e constante durante os 90 minutos: domínio dos mandantes com trocas de passes que exalavam confiança. A grande atuação, no entanto, também tem a assinatura de um adversário limitado, que pouco resistiu na defesa e nada criou no setor ofensivo — os mato-grossenses foram prejudicados pela lesões de Marllon, no primeiro lance da partida, e Matheus Alexandre, na sequência.

Os minutos mais equilibrados foram os cinco primeiros. O Dourado chegou cedo, em cruzamento de Pitta – estava impedido no detalhe conforme assinalou o bandeira – para Clayson, que parou em bela defesa de Rochet no cabeceio. A resposta alvirrubra veio dos pés de Alan Patrick e Borré. O camisa 10 deixou o centroavante na cara do gol, mas Walter pegou o chute cruzado.

Na sequência, aos oito, o árbitro marcou falta em Wesley pelo lado esquerdo, e o VAR precisou intervir para que o pênalti fosse marcado, já que o atacante foi derrubado dentro da área. Alan Patrick ficou responsável pela cobrança e, preciso, abriu o placar batendo cruzado e rasteiro, no canto direito do goleiro.

Melhores em campo, os gaúchos quase ampliaram aos 21, com Bernabei. O lateral-esquerdo se infiltrou como atacante na grande área, recebeu de Alan Patrick e bateu rasteiro, carimbando a trave. Quatro minutos depois, Thiago Maia arriscou do meio da rua e Walter foi obrigado a mandar para escanteio.

Pressionando, o time de Roger Machado chegou às redes pela segunda vez aos 41, em um golaço de autor improvável. Foi dos pés do zagueiro Gabriel Mercado, virando o corpo na meia-lua, que saiu uma espécie de voleio para acertar o ângulo de Walter e levar os quase 30 mil colorados à loucura no Beira-Rio.

Na volta do intervalo, a primeira chance gaúcha surgiu de uma tabela entre Wesley e Bernabei, que terminou com o chute de canhota do atacante explodindo no travessão, aos dez minutos. A sequência foi morna, com uma posse de bola cadenciada dos mandantes.

Foi apenas aos 28 que surgiu uma nova oportunidade, desta vez, certeira. Fernando arriscou de longe e, após desvio de Bernabei, Borré se viu livre na grande área com o goleiro caído. O colombiano não teve trabalho além de completar a jogada, fazer o terceiro e sair para o abraço.

Cinco minutos depois, quase o quarto. Alan Patrick bateu falta com maestria, mas parou em Walter, que fez linda ponte para fazer a defesa próximo ao ângulo. Ainda deu tempo de Bruno Henrique perder aquele gol que, do sofá, o torcedor enche a boca para falar: "esse até minha vó faria". O camisa 8 apareceu na pequena área para receber cruzamento pela direita e tentou concluir de cabeça, mandando para fora. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 46 minutos.

Inter (3) Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Wesley (Wanderson), Alan Patrick e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Cuiabá (0) Walter; Matheus Alexandre (Railan), Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur e Ramon; Lucas Fernandes (Filipe Augusto), Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Jonathan Cafú (Gustavo Sauer), Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Árbitro: Braulio Da Silva Machado.

Público e renda: 29.013; R$ 566.480,50.