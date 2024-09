Roger deve montar o Inter recheado de mudanças para receber o Fortaleza

Com a volta dos compromissos batendo na porta, o Inter se encaminha para o encerramento da preparação visando o confronto com o Fortaleza, nesta quarta-feira (11), às 19h30min, no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último treino está marcado para terça, no CT Parque Gigante. Com uma extensa lista de desfalques, o técnico Roger Machado terá que definir uma equipe recheada de mudanças.

Por enquanto, são quatro baixas confirmadas e duas incógnitas no elenco colorado. A serviço de suas seleções, estão fora o uruguaio Rochet, o colombiano Borré e o equatoriano Valencia. Eles disputam as Eliminatórias da Copa do Mundo e entram em campo na véspera do confronto com o Leão do Pici. O trio deve reforçar os gaúchos na segunda-feira, contra o Cuiabá.

No gol, Anthoni será o titular em Porto Alegre. Fabrício está em retreinamento após uma lesão na tíbia, enquanto o jovem arqueiro se destacou recentemente, se credenciando ao posto. Borré e Valencia disputam posição no comando do ataque. Sem nenhum deles à disposição, Alario deve ser a referência.

O atacante Wesley, suspenso, fecha a lista de ausências, até o momento. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Juventude antes da parada para a data Fifa. Sua vaga deve ser preenchida por Alan Patrick, que jogaria centralizado, formando uma trinca de meias armadores, ao lado de Bruno Tabata e Gabriel Carvalho.

No campo das dúvidas, o lateral-direito Braian Aguirre e o atacante Wanderson correm o risco de ficar fora. Eles vêm treinando separados do grupo de jogadores – o primeiro está em retreinamento e o segundo se recupera de uma lesão muscular – ficam a mercê da avaliação do departamento médico. Nathan, que fez sua estreia nos minutos finais do triunfo sobre o Papo, pode pintar entre os titulares pela primeira vez.

Repaginado, o Inter de Roger Machado deve ir a campo com Anthoni; Nathan (Bruno Gomes), Vitão, Mercado (Rogel) e Renê; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Bruno Tabata; Alario.