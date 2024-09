Inter e Abrafut entram em conflito após declarações de Roger Machado

O empate sem gols entre Inter e Cruzeiro, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi recheado de tensões entre os jogadores e a comissão técnica dos gaúchos com o árbitro Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. O principal episódio de descontentamento, no entanto, ocorreu após o apito final do confronto, quando o técnico Roger Machado se dirigiu ao vestiário proferindo as seguintes palavras: "lixo, lixo, lixo de arbitragem".

Nesta quinta-feira, a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) divulgou uma nota, pela manhã, subindo o tom contra o comandante colorado, ao chamar sua atitude de vulgar e desrespeitosa, dentre outros adjetivos.

O clima de inimizade ganhou ainda mais força a partir da resposta do Inter, neste final de tarde. O clube saiu em defesa do treinador, considerando o posicionamento da associação como inaceitável. Por fim, o Colorado ressalta que é necessária uma profunda autocritica de todas as partes envolvidas no futebol, sem citar nomes específicos.

Confira as duas notas na íntegra:

Abrafut:

"É lamentável que algumas pessoas acreditem que o xingamento, o uso de palavra chula, grosseira, e SEM EDUCAÇÃO atraiam mais atenção do que as pronunciadas com gentileza e BOA EDUCAÇÃO.

O técnico do clube Internacional, Roger Machado, ao final do jogo de ontem, Cruzeiro X Internacional, passou pelo túnel com toda sua ignorância, FALTA DE EDUCAÇÃO , de forma grosseira e estúpida chamando a arbitragem de lixo, lixo, lixo …, por várias vezes, dizendo que a arbitragem foi uma vergonha.

VERGONHA é a falta de respeito, é o desacato, é o insulto, é o atrevimento e a falta de polidez de alguém que está no comando de um grupo e serve como exemplo para os seus, proclamar publicamente um ato tão hostil, fazendo referência a outra pessoa que está executando seu trabalho de forma honesta e respeitosa com todos que fazem parte desse contexto.

Sr Roger, seu comportamento não é condizente com o comportamento de alguém que lidera uma grande equipe do futebol brasileiro, e não ajuda em absolutamente nada na construção de um futebol melhor.

A ABRAFUT NÃO VAI DEIXAR PASSAR ESSA ATITUDE VULGAR COMO ALGO CORRIQUEIRO E ACEITÁVEL, POIS ESSE PÉSSIMO EXEMPLO NÃO PODE REPRESENTAR O FUTEBOL.

A associação tomará medidas cabíveis e lutará sempre para desmistificar a ideia de que no FUTEBOL VALE FALAR TUDO, INCLUSIVE SER INSOLENTE E ABUSIVO."

Inter:

"O Sport Club Internacional e o treinador Roger Machado vêm a público repudiar, de forma veemente, a publicação realizada nesta data pela Associação de Árbitros de Futebol do Brasil – Abrafut. A referida associação utiliza adjetivos pejorativos em relação ao profissional do Clube, o que consideramos inaceitável.

É importante destacar que a manifestação do técnico Roger Machado em nenhum momento foi dirigida de forma pessoal ao árbitro da partida. Suas críticas, realizadas de maneira pública e fundamentada durante a coletiva de imprensa ao final do jogo, foram voltadas à falta de critérios na arbitragem como um todo.

Uma breve análise do perfil da Abrafut revela a desproporcionalidade do texto postado, especialmente quando comparado às críticas feitas em situações muito semelhantes. Além de não apresentar qualquer autocrítica em relação às justas reclamações sobre a arbitragem, a Associação opta por focar em um momento de desabafo pessoal do treinador, ocorrido em um ambiente privado, ao invés de refletir sobre a abordagem feita, de modo sereno e reflexivo, ao final da partida e na esfera pública, para o bem do futebol brasileiro.

Por fim, o Clube e o profissional reiteram sua crença na construção de um futebol brasileiro cada vez mais justo, ético, transparente, profissional e livre de preconceitos, sejam eles expressos ou velados. Ressaltamos a necessidade de uma profunda autocrítica por parte de todos os envolvidos no ambiente do futebol."