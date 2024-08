Com um jogador a menos, Inter segura empate sem gols com o Cruzeiro no Mineirão

Depois da vitória por 1 a 0 no domingo, o Inter visitou o Cruzeiro em Belo Horizonte para o segundo duelo seguido entre as equipes. Na noite desta quarta-feira (28), em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado empatou em 0 a 0 com a Raposa no Mineirão, com um jogador a menos desde os 30 minutos da primeira etapa. Com um ponto somado, o time gaúcho segue na 11ª posição, com 29 pontos somados em 21 jogos – restam três compromissos adiados no torneio de pontos corridos, contra Fortaleza, Flamengo e Bragantino.

O confronto começou com um desenho claro e contrário ao que foi no Beira-Rio. A Raposa se postou no campo de ataque a abafou a saída de jogo dos gaúchos, que encontravam dificuldades para sair rápido, mas também bloqueavam as investidas adversário com a sólida atuação do sistema defensivo.

Aos 28, saiu a primeira grande chance de gol por parte dos mandantes, que seguiam em cima. Matheus Henrique se projetou na pequena área para receber um cruzamento açucarado de Arthur Gomes pela direita. O azar do volante ex-Grêmio foi que Bruno Gomes chegou antes e mandou para escanteio.

Logo em seguida, aos 32, Rogel foi para o chuveiro mais cedo. O zagueiro uruguaio acertou uma braçada no rosto de Kaio Jorge antes de subir para disputar uma bola aérea, e recebeu um vermelho direto.

Com um a menos, o time de Roger Machado se fechou de vez. A pressão cruzeirense era grande, mas o zero persistiu no marcador e as equipes foram para o vestiário em igualdade. Um pouco antes, aos 46, Matheus Pereira balançou Fernando e cruzou rasteiro, mas o goleiro Anthoni afastou de soco.

Na volta do intervalo, duas chances para os mineiros em menos de dez minutos: aos quatro, Vitinho arriscou de longe e tirou tinta da trave com um chute rasteiro; aos nove, Matheus Pereira cobrou falta com maestria e carimbou o poste, próximo ao ângulo. Em cima, os mandantes instauraram uma blitz aos 25. Foram três chutes de dentro da área em sequência, dois travados pela defesa, e o último, de Kaio Jorge, defendido por Anthoni.

Depois de tanta insistência, eles conseguiram sua melhor oportunidade a partir de um pênalti cometido por Valencia. Em um cruzamento a meia altura vindo do meio-campo, o equatoriano tentou afastar com a perna, mas a bola bateu em seu braço e o árbitro, após revisão no VAR, apontou para a marca da cal. Na cobrança, aos 36 minutos, Kaio Jorge bateu rasteiro no meio, e Anthoni pegou com o pé. A bola sobrou na meia-lua, e Matheus Pereira bateu colocado para mais uma grande defesa do goleiro colorado.

O cenário seguiu o mesmo durante todo o período de acréscimos. Foram 11 minutos, por conta de atendimentos médicos, checagens no árbitro de vídeo e a tradicional cera do goleiro. Já aos 51, Vitinho perdeu outra grande oportunidade. Anthoni ficou vendido no lance depois de sair em uma bola infiltrada e, no rebote, Matheus Vital cruzou para o jovem meio-campista, que bateu desequilibrado, por cima do travessão.

Passada a batida de duelos com o Cruzeiro, o Inter volta o foco para o Juventude, adversário deste domingo, às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Cruzeiro (0) Cássio; Zé Ivaldo, João Marcelo, Villalba (Kaiki Bruno) e Marlon; Wallace, Matheus Henrique, Japa (Vitinho), Matheus Pereira e Arthur Gomes (Matheus Vital); Dinenno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.

Inter (0) Anthoni; Bruno Gomes, Rogel, Mercado e Bernabei; Fernando e Thiago Maia (Rômulo); Tabata (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Vitão) e Wesley (Valencia); Borré (Renê). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).