Série B - Pela 23ª rodada da competição, se enfrentaram neste final de semana: Ponte Preta 0 x 1 Operário-PR, Santos 0 x 0 Amazonas, Ituano 1 x 0 Goiás. O confronto entre Botafogo-SP e Guarani, marcado para este domingo, foi adiado. Nesta segunda, tem Paysandu-PA x Mirassol-SP, às 18h30min, e Ceará x Novorizontino-SP, às 21h.

Série C - Fechando a primeira fase com a 19ª rodada, jogaram no sábado: Athletic 3 x 1 Ypiranga, CSA 2 x 1 Caxias e São José 0 x 0 Remo. Com a 6ª melhor campanha, o Ypiranga avançou para a segunda fase do torneio e segue em busca do acesso. 15º colocado, o Caxias se mantém na terceira divisão, enquanto o São José, lanterna da etapa preliminar, está rebaixado para a Série D.

Futebol Feminino - Na partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, realizada no domingo, Inter e Ferroviária empataram em 1 a 1. A volta é na quarta-feira, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Hoje, às 17h, tem Grêmio x São Paulo.

Barcelona - O jovem atacante brasileiro Vitor Roque não deve mais atuar pelo clube catalão nessa temporada. Depois de longas negociações, o Real Bétis é o provável destino do jogador, que será companheiro do volante Johnny, ex-Inter. Vendido pelo Athletico-PR, o brasileiro chegou ao Barça em janeiro deste ano, mas teve pouco espaço no clube.

Fórmula 1 - No GP da Holanda, neste domingo, Lando Norris, da McLaren, superou o anfitrião Max Verstappen, da Red Bull, e venceu a segunda corrida na carreira. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. Com a vitória do inglês, a diferença de Verstappen para Norris na classificação do Mundial, que era de 78 pontos, agora cai para 70.

Tênis - Thiago Monteiro estreia nesta segunda no US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. O brasileiro entra em quadra às 12h e o adversário da primeira rodada será o francês Ugo Humbert, 17º do ranking. Essa será sua 23ª participação em chaves principais de Grand Slam e a nona, incluindo chaves classificatórias, em Nova York.