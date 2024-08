Criciúma x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (25), Grêmio e Criciúma se enfrentam, às 16h, no estádio Heriberto Hülse, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vale muito na briga contra o rebaixamento, já que os dois clubes estão na parte de baixo da tabela. Os gremistas amargam duas eliminações em copas em menos de um mês e agora tem como objetivo escapar do Z-4. Os catarinenses fazem uma boa temporada, acima das projeções iniciais, mas ainda buscam um respiro na luta pela permanência na competição. Na última rodada do Brasileirão, o Tricolor vem de derrota para o Bahia, por 2 a 0, enquanto o Tigre carrega um empate em 2 a 2 contra o Vasco. A partida terá transmissão da RBSTV e do Premiere.

. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, a realidade gremista é de disputa contra a zona de rebaixamento do Brasileirão. Após uma retomada na temporada, ficando até oito jogos sem perder, o Tricolor voltou a atuar mal e corre grandes riscos de reacender uma crise em caso de derrota em Santa Catarina. O comandante gremista terá quatro retornos para o próximo compromisso. Rodrigo Ely, Pepê, Edenilson e Diego Costa foram relacionados, mas apenas o zagueiro deve ser promovido ao time titular. Du Queiroz, com uma fratura no pé esquerdo, segue de fora.. Se as projeções apontavam o clube como candidato à lanterna da competição, as boas atuações e um primeiro turno surpreendente colocaram o Tigre em uma posição mais confortável que gigantes do futebol brasileiro na briga pela permanência na Série A. O clube do sul catarinense encara a partida contra um Grêmio abalado com os resultados recentes como uma boa oportunidade para vencer. A baixa mais importante na equipe de Tencatti é o zagueiro Wilker Ángel, desfalque de última hora e que seguirá de fora por até dois meses com uma lesão no joelho.