Libertadores - Nos jogos de ida das oitavas de final da competição, jogam nesta terça, às 21h30min, Colo Colo-CHI x Junior Barranquilla-COL e San Lorenzo-ARG x Atlético-MG. Sul-Americana - Dois confrontos dão inicio, nesta terça-feira, às oitavas de final. Pela partida de ida, entram em campo, às 19h, Huachipato-CHI x Racing-ARG. E, às 21h30min, se enfrentam Bragantino x Corinthians. Barcelona - O atacante brasileiro Vitor Roque será negociado pelo clube catalão. A ideia dos espanhóis é vendê-lo nas próximas semanas para encerrar uma "novela" que vem se arrastando nos últimos meses sobre o seu futuro. O brasileiro se transferiu em definitivo para a equipe no final de 2023 e teve pouco espaço desde que chegou ao clube. Os valores para a saída em definitivo giram em torno de 30 milhões de euros, equivalente a R$ 180 milhões. Real Madrid - Candidato à Bola de Ouro e ao prêmio de melhor jogador do mundo na última temporada, Vinicius Júnior, recusou recentemente uma proposta bilionária para atuar na liga saudita. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) quer o jogador como embaixador da Copa do Mundo 2034, que acontecerá no país asiático. Apesar da proposta, os madrilenhos não estão interessados em vender o jogador. A multa rescisória do contrato do brasileiro chega a 1 bilhão de euros (mais de R$ 6 bilhões) e ele tem contrato com o clube espanhol até 2027 depois de assinar uma extensão em 2022. Milan - O clube italiano anunciou o brasileiro Emerson Royal como o mais novo reforço da equipe para a temporada. O lateral-direito chega do Tottenham, da Inglaterra, com contrato válido até 2028, com opção de extensão por mais um ano. O negócio pelo atleta de 25 anos custará em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$90 milhões). Ciclismo - O espanhol Rubén Fernández foi atropelado enquanto treinava para a Volta da Espanha. O ciclista treinava nas estradas de Serra Nevada e foi atropelado por um veículo que, segundo ele, não respeitou a placa de 'Pare'. Ele não teve lesões graves e deve participar da competição, que começa no próximo sábado, dia 17, com saída em Lisboa, e chegada programada para o dia 8 de setembro, domingo, em Madri.