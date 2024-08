Inter empata com Athletico-PR no último lance, mas chega a 12 jogos sem vitória

Os mais de 50 dias sem vitórias do Inter, assunto que imperava nos debates pré-jogo, irão se estender ao menos até a próxima quarta-feira (14). Na noite desde domingo (11), os colorados receberam o Athletico-PR no Beira-Rio, saíram na frente do marcador, chegaram a tomar a virada, mas empataram em 2 a 2, nos acréscimos da segunda etapa, e subiram uma posição na tabela do Brasileirão.

A partida foi válida pela 22ª rodada do torneio e marcou o quinto jogo de Roger Machado no comando do Inter (4 empates e 1 derrota). Contando as eliminações nas copas, o Colorado já acumula 12 jogos sem triunfo - o último foi no Gre-Nal, disputado em junho.

LEIA MAIS: Grêmio bate o Cuiabá e vence 3ª seguida no Brasileirão

Mesmo pressionado pelo péssimo momento recente e jogando diante de seu torcedor, o Inter não pareceu fazer questão de ter as ações do jogo sob seu domínio durante toda a primeira etapa. Pelo contrário, era o Athletico-PR, jogando sem pressão, quem tinha volume e levava perigo, principalmente às costas dos laterais colorados.

Entretanto, em um dos momentos de rara insistência ofensiva, o Inter soube converter em gol. No 11º minuto, a jovem promessa - que já se torna realidade - Gabriel Carvalho recebeu na entrada da área e, de lado, deu bela assistência para Wesley, que saiu cara a cara e apenas deslocou Léo Linck.

A partir daí, o jogo seguiu o mesmo script da última partida colorada: os adversários tinham a bola, o Inter o contra-ataque. Porém, assim como ocorreu diante do Palmeiras, a falta de efetividade dos gaúchos enervava os torcedores e mantinha os visitantes vivos.

E, num dos momentos mais representativos do que tem vivido o Inter, isso ficou nítido. Aos 37 minutos, Gabriel Carvalho teve a chance, dentro da área, de marcar, mas a bola saiu à esquerda da meta. Aos 38, na resposta dos paranaenses, Godoy cruzou nas costas de Bernabei, gerou um bate-rebate na defesa colorada e a bola sobrou com João Cruz. O meia finalizou, viu a bola desviar em Igor Gomes e morrer no fundo da rede.

Sem novas oportunidades para ambos os lados, o jogo se encaminhou para o intervalo em 1 a 1.

Na volta do intervalo, um banho de água fria para os milhares de colorados que enfrentaram o forte frio e foram até o Beira-Rio na noite deste domingo: aos 4 minutos, Zapelli acionou Canobbio, que venceu Bernabei na corrida e chutou na saída de Rochet , consolidando a virada do Furacão.

Perdendo e chegando ao seu 5º jogo sem vitórias na casamata colorada, Roger Machado optou por empilhar atacantes e buscar o empate "na base do abafa". Com Gabriel Carvalho, Wesley, Wanderson, Alario e Ricardo Mathias juntos, os donos da casa passaram a ter o controle da partida, mesmo que de forma física e não tática.

O problema é que a falta de criatividade no meio-campo imperava. Até que, aos 50 minutos, Wanderson aproveitasse rebote de Léo Linck em lance de escanteio e empatasse o jogo em seu lance derradeiro.

Agora na 15ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos, o Inter volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 19h30min, para receber o Juventude, novamente no Beira-Rio. A partida, que havia sido adiado durante a enchente de maio, será válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM: Brasil perde para os EUA e fica com a medalha de prata no futebol feminino

Inter (2) Rochet; Igor Gomes (Bruno Gomes), Rogel, Robert Renan e Bernabei; Rômulo (Ricardo Mathias), Bruno Henrique e Thiago Maia (Wanderson); Gabriel Carvalho, Wesley e Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

Athletico-PR (2) Léo Linck; Léo Godoy (Erick), Thiago Heleno, Gamarra e Fernando (Esquivel); Fernandinho (Kaíque Rocha), João Cruz (Felipinho) e Zapelli; Canobbio (Cuello), Julimar e Di Yorio. Técnico: Martín Varini.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli.