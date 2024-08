Giullia Penalber perde disputa pelo bronze e deixa Paris sem medalha

Giullia Penalber sai das Olimpíadas de Paris sem medalha. A brasileira perdeu para a chinesa Hong Kexin por 10 a 0 nesta sexta-feira (9) em disputa pelo bronze no wrestling estilo livre até 57kg.

O Brasil nunca havia passado perto de um pódio olímpico no wrestling. Penalber já chegou à decisão pelo bronze com um resultado histórico. O melhor desempenho brasileiro até então era de Rosângela Conceição, que terminou em oitavo lugar na categoria até 72kg em Pequim-2008.

Penalber chegou à disputa pelo bronze via repescagem. A brasileira foi derrotada nas quartas de final por Anastasia Nichita, da Moldávia, que posteriormente chegou à decisão. A europeia também foi a carrasca de Hong Kexin em Paris.

Como foi a luta

A chinesa agarrou as pernas de Giulia nos primeiros segundos. Hong passou perto de derrubar a brasileira de costas no chão e encerrar a luta rapidamente. Penalber resistiu, mas cedeu seis pontos no primeiro minuto, colocando-se em situação difícil de reverter.

Desafio evitou fim da luta após 1 minutos e 38 segundos. O técnico de Penalber contestou a marcação dos dois pontos que definiriam a luta - o embate acaba quando há 10 pontos de diferença, independentemente do tempo. A arbitragem revisou o lance e retirou a pontuação de Hong. Ainda assim, a vantagem era de 8 a 0.

Mudança de marcação só adiou a derrota por segundos. Hong colocou Penalber no chão mais uma vez, arrastou-a para fora do círculo central e conseguiu os dois pontos que faltavam para confirmar a vitória dominante. 10 a 0 e medalha de bronze para a chinesa.