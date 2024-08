Babi Domingos fica em 10º e é melhor do Brasil na ginástica rítmica

Primeira brasileira a disputar uma final olímpica individual geral da ginástica rítmica, Bárbara Domingos fez boas performances, mas terminou em 10º lugar nas Olimpíadas de Paris. O desempenho da atleta de 24 anos, de qualquer forma, já é o melhor da história do país.

A alemã Darja Varfolomeev foi a grande campeã com 142.850. A prata ficou com a búlgara Boryana Kaleyn e o bronze com a italiana Sofia Raffaeli.

A Prova



Em sua primeira apresentação da grande decisão por medalha com a música Circle of Life e o arco, Babi cometeu alguns erros ao perder o controle do aparelho e tirou 29.600, o que a deixou em 10º lugar parcialmente. Na classificação, a brasileira atingiu 34.750 na mesma coreografia -uma das melhores pontuações da carreira.

Com a bola, Babi teve uma atuação melhor e conseguiu 33.200. Ela levantou a torcida com a canção Je Suis Malade e encerrou esse ciclo na 9ª posição. Nas maças, a curitibana fez uma linda performance com Garota de Ipanema, com uma pequena falha no fim, e somou 31.200.

No encerramento, com as fitas, Babi acabou com o aparelho preso nos pés logo no início. Depois, a atleta conseguiu desenrolar o restante da coreografia e fechou com 29.100. Na somatória de todas as séries, ela terminou sua participação com 123.100.