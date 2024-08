Isaquias Queiroz conquista medalha de prata na canoagem em Paris

O brasileiro Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata após ficar na segunda colocação na prova final da canoagem C1 1000m nas Olimpíadas de Paris.

Após um início complicado, o atleta fez uma prova de recuperação nos metros finais alcançando um tempo de 3min44s33, com 1s17 de diferença do medalhista de ouro, Martin Fuksa, da República Tcheca. Importante ressaltar que o canoísta Tcheco bateu o recorde olímpico com seu tempo.

Com mais essa conquista, Queiroz chega a sua quinta medalha olímpica (um ouro, três pratas e um bronze) e se junta à Robert Scheidt e Torben Grael como o segundo maior medalhista olímpico brasileiro da história, atrás apenas de Rebeca Andrade que possui seis.

Em Paris-2024, ele tinha a chance de igualar o recorde de medalhas olímpicas, alcançado pela ginasta Rebeca Andrade, dona de seis pódios. Mas não conseguiu ir bem no C2 500m, quando ele e Jacky Godmann ficaram em oitavo lugar, o último posto da final. A resposta de Isaquias veio nesta sexta, na final do C1 1000m, com a prata.