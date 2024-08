Brasil atropela Espanha e terá nova revanche com os EUA após 16 anos

O Brasil não tomou conhecimento da Espanha, atual campeã mundial, goleou por 4 a 2, nesta terça-feira (6), se classificou para a final do futebol feminino e manteve vivo o sonho do ouro inédito. Gabi Portilho foi o nome do jogo. A atacante foi às redes e ainda deu uma assistência para Adriana marcar o terceiro gol brasileiro. Paredes (contra), Kerolin e Paralluelo (duas vezes) marcaram os outros tentos da partida.

As brasileiras voltam à final olímpica no futebol feminino após 16 anos. Em Pequim 2008, a seleção foi derrotada pelos EUA por 1 a 0. Quatro anos antes, em Atenas 2004, a equipe também foi derrotada pelas americanas na decisão. Marta esteve presente em ambos os jogos.

Os Estados Unidos serão os adversários da final em Paris. As duas seleções se enfrentam no próximo sábado, às 12h. Espanha e Alemanha disputam a medalha de bronze na sexta-feira, a partir das 10h. A final marcará a despedida de Marta das Olimpíadas após seis participações. A atacante, que tem 38 anos, afirmou, no começo do ano, que não representará mais a seleção brasileira após 2024.

O Brasil não contou com Marta. A camisa 10 da seleção recebeu dois jogos de suspensão por causa da expulsão justamente contra a Espanha, na última rodada da fase de grupos - ela cumpriu o primeiro contra a França, nas quartas de final. A CBF chegou a apelar ao CAS pela retirada da punição do segundo duelo, mas o pedido não foi aceito. A atleta acompanhou ao jogo diretamente das tribunas do Vélodrome.

A partida não poderia ter iniciado melhor para a seleção brasileira. Cata Coll recebeu recuo e tentou chutão para o campo de ataque. A bola desviou em Priscila, atacante do Inter, bateu na zagueira Paredes e tomou o rumo do gol. Aproveitando mais um vacilo das espanholas, Gabi Portilho ampliou para o Brasil. A atacante do Corinthians aumentou a vitória brasileira nos acréscimos do primeiro tempo, aparecendo na área e, de primeira, completando para as redes.

Já na segunda etapa, a seleção chegou ao terceiro gol em um contra-ataque mortal. Priscila recebeu pela esquerda e tocou para Adriana. A atacante finalizou de primeira, mas acertou o travessão. Na sobra, Portilho ajeitou de cabeça para Adriana, agora praticamente sem goleira, empurrar para as redes.

Em cobrança de escanteio, Hermoso ajeitou para Paralluelo, que completou de cabeça. Duda Sampaio tentou salvar em cima da linha, mas não conseguiu, recolocando as rivais no jogo. Na reta final, Kerolin aproveitou recuo curto de Hernández e tocou por baixo das pernas de Cata Coll para sacramentar a goleada brasileira. Paralluelo até diminuiu, mas tarde demais para ajudar a Espanha em uma nova reação.