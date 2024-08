Tati Weston-Webb é gaúcha-havaiana que escolheu o Brasil e traz a paixão pelo surfe no sangue

Porto-alegrense de nascimento, Tatiana Weston-Webb usa as cores da bandeira brasileira apesar de viver a maior parte dos seus 28 anos no Havaí, nos Estados Unidos. O sotaque não se apaga quando fala português. A surfista, nas famosas ondas do Taiti - uma de suas preferidas -, conquistou uma medalha de prata para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris na noite desta segunda-feira.

, que foram disputados em 2021 por causa da pandemia de covid-19. Apenas dois meses após seu nascimento, a surfista deixou a capital do Rio Grande do Sul rumo à ilha de Kauai, ao lado dos seus pais, o surfista britânico Douglas Weston-Webb e a bodyboarder brasileira Tanira Guimarães, e o irmão mais velho, Troy."Eu escutava bastante português, mas todo mundo na minha família falava inglês perfeito, então era bem difícil de praticar. Porém, quando eu comecei a namorar o Jessé (Mendes, surfista brasileiro), conheci os pais dele, que não falavam em inglês, e percebi, naquele momento, que precisava realmente falar português para me comunicar com eles", contou Tatiana, que se diz grata ao Havaí., as ondas me ajudaram demais a me tornar uma boa surfista, profissional", explica a brasileira, que relata ter feito visitas frequentes ao país durante a sua juventude.Tati começou a namorar Jessé em julho de 2014 e foi pedida em casamento pelo paulista do Guarujá em fevereiro de 2020. A cena ganhou contornos especiais pelo local escolhido e o momento do dia: o pôr-do-Sol na Praia de Polihale, que fica na ilha havaiana onde Tati vive.Na atual temporada da WSL,Sua melhor campanha até hoje foi conquistada em 2021, quando foi vice-campeã mundial, perdendo o título para a havaiana Carissa Moore.