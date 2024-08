Copa do Brasil - Dando sequência às partidas de volta das oitavas de final, jogam nesta quarta, às 19h, Atlético-MG (2) x (2) CRB-AL, Bahia (1) x (1) Botafogo, Bragantino (0) x (2) Athletico-PR. Às 20h, tem Palmeiras (0) x (2) Flamengo. Já às 21h30min, jogam Fluminense (2) x (3) Juventude. Série C - Em partida atrasada, válida pela 5ª rodada da competição, dois gaúchos se enfrentam nesta quarta. Às 19h, entram em campo Caxias x Ypiranga. Brasileirão sub-17 - O Grêmio perdeu para o Santos por 1 a 0, em Eldorado do Sul, pela 6ª rodada da competição. Com a derrota no confronto direto, o Tricolor cai para a 3ª posição do Grupo A, com 10 pontos, enquanto o Peixe vai aos 15 pontos. Atlético-MG - O Galo deve anunciar o atacante Deyverson, ex-Cuiabá como novo reforço. O atacante de 33 anos já está em Belo Horizonte e a assinatura de contrato deve ser confirmada nesta quarta. Pelo Dourado, o centroavante encerrou sua passagem com 33 gols e nove assistências em 83 jogos Corinthians - O Timão teve uma proposta recusada pelo atacante paraguaio Alex Arce, da LDU-EQU. ofereceu cerca de 2,5 milhões de dólares (R$ 14 mi) pelo atleta, prontamente rejeitada pela equipe de Quito. O clube deve fazer nova tentativa nos próximos dias pelo centroavante de 29 anos. Esta seria a sexta contratação do alvinegro nesta janela de transferências, ao lado de Alex Santana, Charles, Hugo Moura, André Ramalho e Talles Magno. Justiça - Dois árbitros que atuariam em um jogo da fase prévia da Liga dos Campeões foram presos em Lublin, na Polônia, depois de terem roubado uma placa de trânsito enquanto estavam alcoolizados durante a madrugada. Bartosz Frankowski e Tomasz Musial atuariam no confronto entre Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e Rangers, da Escócia. A Uefa fez uma substituição no quadro da arbitragem de vídeo e escalou outros dois nomes para o jogo. MMA - Astro brasileiro do UFC, Alex Poatan foi acusado de estupro por uma influenciadora norte-americana. Meredith Brown, de 21 anos, publicou relato em suas redes sociais onde alega ter sido forçada a ter relações com o lutador de 37 anos após o evento 302 do UFC em junho deste ano, nos Estados Unidos. Poatan e a sua equipe ainda não se pronunciaram sobre a acusação.