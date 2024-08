Inter x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (4) às 17h, o Inter recebe o Palmeiras, no estádio Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão. O confronto é muito importante para os dois clubes, que vivem fases complicadas na temporada e dependem dos três pontos para relaxar o ambiente. Tanto a torcida colorada quanto a torcida alviverde protestaram em frente dos centros de treinamentos em Alvorada e em São Paulo, o que colocou mais pressão em ambas as equipes pelo resultado. A transmissão da partida fica por conta do Premiere.



O Inter de Roger Machado não vence há dez partidas e enfrenta uma crise terrível. Mesmo que o novo comandante seja responsável apenas pelos três últimos insucessos, o treinador tenta reverter a sorte colorada. A última semana foi de trabalhos intensos e de recuperação anímica e física do grupo de jogadores. Thiago Maia, Vitão e Wanderson estão recuperados de lesão e devem ficar à disposição. Rochet, poupado dos treinamentos, não preocupa.



O Palmeiras de Abel Ferreira registra o pior momento do clube sob o comando do português, fazendo com que a torcida intensificasse a cobrança em cima do elenco estrelado e multicampeão. Após a derrota contra o Flamengo, por 2 a 0, na partida de ida da Copa do Brasil, uma parte da Mancha Verde se manifestou contra a permanência do técnico e contra alguns de seus jogadores. Vindo de três derrotas seguidas em todas as competições, o alviverde busca se livrar da crise e voltar para a briga na ponta do Brasileirão.

LEIA TAMBÉM: Inter inicia sequência de jogos em busca de uma recuperação na temporada



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Inter - Rochet; Bustos, Vitão (Mercado), Robert Renan e Bernabei; Thiago Maia (Rômulo) e Bruno Henrique; Wesley e Gabriel Carvalho; Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.



Palmeiras - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael (Richard Ríos) e Felipe Anderson; Dudu (Mauricio), Lázaro e Rony. Técnico: Abel Ferreira.



Arbitragem - Não divulgada até o momento.



Serviço Inter x Palmeiras



Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.



Data e hora: Domingo (4), às 17h.



Transmissão: Premiere.



Ingressos: Os ingressos para Internacional x Palmeiras, na área do Coração do Gigante, já estão disponíveis no site (coracaodogigante.com.br). A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará na sexta (2) e no sábado (3), das 10h às 17h. No dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo do jogo. Aqueles que utilizarem a modalidade de meia-entrada ou ingresso criança devem realizar a troca do voucher na bilheteria. Para isso, é obrigatória a apresentação de documento. - Rochet; Bustos, Vitão (Mercado), Robert Renan e Bernabei; Thiago Maia (Rômulo) e Bruno Henrique; Wesley e Gabriel Carvalho; Borré e Valencia.: Roger Machado.- Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael (Richard Ríos) e Felipe Anderson; Dudu (Mauricio), Lázaro e Rony.: Abel Ferreira.Arbitragem - Não divulgada até o momento.Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.Data e hora: Domingo (4), às 17h.Transmissão: Premiere.Os ingressos para Internacional x Palmeiras, na área do Coração do Gigante, já estão disponíveis no site (coracaodogigante.com.br). A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará na sexta (2) e no sábado (3), das 10h às 17h. No dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo do jogo. Aqueles que utilizarem a modalidade de meia-entrada ou ingresso criança devem realizar a troca do voucher na bilheteria. Para isso, é obrigatória a apresentação de documento.