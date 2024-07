Série C - Duas partidas atrasadas envolvendo equipes gaúchas serão realizadas nesta quarta-feira. Pela 3ª rodada, às 19h, jogam Náutico x Ypiranga. No mesmo horário, em jogo válido pela 4ª rodada, se enfrentam Caxias x Confiança-SE. Futebol Gaúcho - O União Frederiquense pode fechar as portas após a disputa da Divisão de Acesso. A atual situação financeira é o ponto mais delicado na administração do clube. Até o final deste ano a dívida da agremiação deve chegar a R$ 9 milhões, valor relacionado à construção do novo estádio, além de empréstimos realizados para arcar com os custos da temporada. Representantes realizaram uma assembleia geral para definir a nova diretoria que assumiria a gestão até 2026, mas não houveram chapas interessadas. São Paulo - O Tricolor paulista chegou a um acordo com o meia James Rodríguez para rescindir o contrato do colombiano de 33 anos. O clube, que passa por dificuldades financeiras, possui dívidas com o jogador e negociou a quitação desses valores junto da quebra do vínculo. Contratado em julho do ano passado, James não conseguiu embalar e disputou apenas 22 partidas, com dois gols e quatro assistências. Corinthians - O Timão tem um novo alvo na janela de transferências e vai oferecer cerca de R$ 65 milhões ao Al-Hilal para tentar contratar o atacante Michael, ex-Flamengo. O jogador está na lista de negociáveis do time saudita, que quer abrir espaço para a chegada de estrangeiros. Fluminense - Destaque do time campeão da Libertadores na temporada passada, o volante André pode estar deixando a equipe do Rio de Janeiro. O Fulham, da Inglaterra, apresentou uma proposta de R$ 152 milhões pelo atleta, prontamente recusada pelo Tricolor das Laranjeiras. Os brasileiros esperam uma proposta maior, próxima aos R$ 180 milhões, mas os ingleses estão confiantes no negócio mesmo com a alta pedida. Futsal - Considerado uma das promessas da seleção italiana de futsal, Gianluca Salvetti, de 18 anos, morreu após um acidente de trânsito na região metropolitana de Curitiba. O jogador e seu pai, Rafael, que também faleceu, estavam em um carro que colidiu frontalmente com outro veículo na BR-277. Gianluca havia assinado recentemente um contrato com a Roma, da Itália.