Inter - Após o empate contra o Bahia fora de casa, o grupo se reapresenta na tarde desta tterça, visando o confronto diante do Palmeiras, no Beira-Rio, no próximo domingo. Esta será a primeira semana cheia de treinos para Roger Machado ajustar o time. O técnico deve ter os retornos de Vitão, Thiago Maia, Wanderson e Lucca. Grêmio - O elenco já está em São Paulo para o duelo de ida das oitavas da Copa do Brasil, contra o Corinthians, nesta quarta. A direção trabalha para inscrever o atacante Braithwaite no torneio. Caso fique de fora do jogo de ida, o dinamarquês não poderá atuar na partida de volta, que será no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Copa do Brasil - Duas partidas abrem as paridas de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça. Às 20h, tem São Paulo x Goiás. Às 21h30min, jogam Botafogo x Bahia. Série B - Apenas uma partida ocorre nesta terça pela 18ª rodada. Às 21h, jogam Avaí x Botafogo-SP. Tênis - O dia foi de altos e baixos para os tenistas brasileiros em Paris. Primeiro, nas duplas, Thiago Wild e Thiago Monteiro passaram pelos cazaques Nedovyesov e Biblik por 2 sets a 0. Bia Haddad e Luísa Stefani despacharam as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai pelo mesmo placar. Já no simples, Bia caiu para a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, também por 2 sets a 0. Boxe - Prata em Tóquio, Beatriz Ferreira deu um ótimo passo para mais uma medalha. Ela venceu a norte-americana Jajaira Gonzalez, ontem, pelas oitavas de final, na categoria até 60kg. Na outra luta brasileira do dia, porém, Abner Teixeira foi derrotado para o equatoriano Gerlon Congo e deu adeus ao sonho olímpico. Surfe - Gabriel Medina protagonizou um dos grandes momentos para os amantes da modalidade nos Jogos Olímpicos. O brasileiro derrotou Kanoa Igarashi na quinta bateria das oitavas, em Teahupoo. Nesta segunda, em uma revanche aguardada desde as Olimpíadas de Tóquio, onde o japonês havia levado a melhor, o tricampeão mundial deu show, despachou seu algoz e avançou às quartas, onde enfrentará o compatriota João Chianca, o Chumbinho. Surfe 2 - Filipe Toledo foi vítima da primeira grande 'zebra' do esporte no Taiti. Nesta segunda, em Teahupoo, o brasileiro sofreu com um mar grande e desafiador e foi derrotado pelo japonês Reo Inaba. O revés, nas oitavas, faz o bicampeão mundial dar adeus à competição.