Série B - Pela 17ª rodada da competição, nesta terça, tem, às 19h, Operário-PR x Novorizontino e Chapecoense x Sport; às 20h, Mirassol-SP x Avaí; às 21h, Ituano-SP x América-MG; às 21h30min, Ponte Preta-SP x Vila Nova-GO. Sul-Americana - Pela partida de volta dos playoffs, jogam, às 19h, Racing-URU (3) x (2) Huachipato-CHI. São Paulo - Melhor jogador da Copa América, James Rodríguez não se reapresentará ao clube. O meia não apresentou bom desempenho em quase um ano vestindo a camisa do tricolor paulista e chegou a treinar afastado dos demais em fevereiro deste ano. Ao todo, foram 22 partidas, dois gols e quatro assistências. Atletismo - Os brasileiros Hygor Gabriel, do revezamento 4x100 metros, Lívia Avancini, do arremesso de peso, e Max Batista, da marcha atlética, irão recorrer do corte olímpico por não terem feito exames antidoping. O regulamento de Paris 2024 impõe que é necessário que cada atleta tenha passado por três testes, com intervalo mínimo de três semanas entre cada um, o que não aconteceu. Os atletas argumentam que seguiram os critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e pela World Athletics, a federação internacional de atletismo. Tênis - Beatriz Haddad Maia contou com tropeços de rivais para manter o 22º posto no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. Com esta posição, ela garante o status de cabeça de chave nas Olimpíadas de Paris 2024, que começa na sexta-feira - a competição olímpica para o tênis terá início no dia seguinte. Estados Unidos - Lenda do basquete, LeBron James foi escolhido pelo Comitê Olímpico Norte-americano para ser o porta-bandeira da delegação na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024. O astro da NBA é dono de três medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, em Londres 2012 e Pequim 2008. Holanda - O Comitê Olímpico Holandês informou que o atleta Steven van de Velde vai ficar em um quarto isolado durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O jogador de vôlei de praia foi condenado em 2016 pelo estupro de uma menina de 12 anos, mas já cumpriu a pena imposta pela Justiça. A medida tem como objetivo "garantir um ambiente esportivo seguro para todos os participantes olímpicos".