Inter perde para o Botafogo na estreia de Roger Machado

O Inter perdeu para o Botafogo na estreia do seu novo técnico, Roger Machado. O Colorado foi derrotado pelo Botafogo por um placar de 1 a 0, no sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O foco, agora, está na decisão dos playoffs da Sul-Americana, contra o Rosario Central, no Beira-Rio, a partir das 21h30min desta terça-feira. A missão alvirrubra é reverter a desvantagem após perder por 1 a 0 na Argentina.

No Rio de Janeiro, o time de Roger Machado tentava através de chutes de longa distância e na bola longa, enquanto o Fogão procurava não deixar o time adversário respirar na primeira etapa, o que acabou por surtir efeito com uma boa criação de chances, e com o gol marcado por Luiz Henrique, que colocou o time na frente do marcador.

Aos 37, Igor Jesus começou a jogada no lado esquerdo, e deu um passe de calcanhar para Cuiabano, que recebeu e cruzou à meia-altura pro meio da área colorada, e a bola encontrou Luiz Henrique, que chegou vindo de trás e chutou forte de primeira, sem chances para o goleiro Rochet.

No segundo tempo, o Inter sofreu menos, mas pouco criou. Hyoran teve sua chance, somente aos 36 da segunda etapa, quando chegou com perigo ao gol alvinegro ao ficar na cara do gol de John. Ele tentou por cobertura na saída do arqueiro, mas a bola foi por cima do gol, distante de acertar a meta.

Depois, Gustavo Prado também arriscou. Aos 49 do segundo tempo, em bola mal rebatida pela defesa alvinegra, o jovem meio-campista chutou de fora da área e obrigou John a se esticar para fazer uma grande defesa, o que acabou sendo o último lance do jogo.

Focado nos argentinos, o grupo encerra a preparação no treino de hoje, no CT Morada dos Quero-Queros. A tendência é que Roger Machado possa contar com reforços importantes para montar o time depois de estrear com oito desfalques. Alan Patrick, que cumpriu suspensão no Nacional, está de volta. Valencia e Wanderson, com problemas musculares, também devem voltar ao time.