Anunciado pelo Inter, Roger dá o primeiro treino de olho no Botafogo

De cara nova no comando técnico, o Inter segue focado na reversão do cenário de crise e, para isso, enfrenta a dura missão de visitar o Botafogo neste sábado (20), às 18h30min, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nilton Santos. Na manhã desta quinta-feira, o clube anunciou Roger Machado como comandante da equipe, até o final de 2025. Seu primeiro treino foi à tarde, quando começou a montar a escalação que enfrenta os cariocas, já lidando com um complexo quebra-cabeça.

O primeiro obstáculo é físico. O time está claramente desgastado pela sequência de jogos e vem perdendo atletas por problemas musculares. Contra o Rosario Central, na terça, foi a vez de Vitão, que sentiu a coxa ainda no primeiro tempo. Três dias antes, frente ao Juventude, Fernando deixou o campo com o mesmo problema.

Valencia segue fora com um desconforto muscular no quadril – diagnóstico ocorreu após o duelo com o Papo – e só deve ir a campo na próxima terça para encarar os argentinos, na decisão dos playoffs na Sul-Americana. Já Wanderson deve estar de volta, depois de ser poupado por sentir o peso do calendário.

Quem está a cargo de recuperar o vigor do grupo é Paulo Paixão, que vem junto do novo treinador para assumir a preparação física. Além do velho conhecido da torcida colorada, Roger também traz consigo os auxiliares Adailton Bolzan e Roberto Ribas, e o analista de desempenho Guilherme Marques.

Outro problema é o relógio. A preparação para enfrentar o líder isolado do Brasileirão se encerra nesta sexta, no CT de Alvorada, antes do embarque. São apenas duas atividades para definir quem vai a campo. A expectativa, portanto, é que a base das últimas partidas seja mantida e ele faça apenas mudanças pontuais, como a escolha do substituto de Alan Patrick, suspenso. Diante de tantos problemas, os gaúchos devem ir a campo com Rochet; Bustos, Igor Gomes, Robert Renan (Mercado) e Renê; Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique; Wanderson, Wesley e Borré.

Dentre tantos desfalques, as prévias trazem um nome isolado no comando do ataque que atrai a atenção. De volta da Copa América, o colombiano Borré toma o lugar de Alario, que pouco rendeu desde sua chegada em Porto Alegre. A mais tempo no departamento médico, Aránguiz e Thiago Maia também devem seguir fora de ação.