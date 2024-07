Inter anuncia chegada de Roger Machado

O Sport Club Internacional anunciou a chegada de Roger Machado como novo técnico na manhã desta quinta-feira (18) através de post em suas redes sociais.

Ontem (17) o Juventude já havia anunciado a saída do técnico do clube da serra gaúcha.

Roger deverá fazer a sua estreia no Inter diante do Botafogo, no sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Ele assina contrato até dezembro de 2025, juntamente com o preparador físico Paulo Paixão, os auxiliares Adaílton Bolzan e Roberto Ribas, e o analista de desempenho Guilherme Marques.



Ficha técnica:



Nome: Roger Machado Marques

Data de Nascimento: 25/04/1975

Origem: Porto Alegre – RS

Carreira:



2014 | Juventude

2015 | Novo Hamburgo

2016 | Grêmio

2017 | Atlético Mineiro

2018 | Palmeiras

2019 | Bahia

2021 | Fluminense

2022 | Grêmio

2024 | Juventude

2024 | Internacional



Títulos:



2017 – Campeonato Mineiro

2019 – Campeonato Baiano

2020 – Campeonato Baiano

2022 – Campeonato Gaúcho