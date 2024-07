Divisão de Acesso - Abrindo as partidas de volta das quartas de final, entram em campo nesta quarta, às 19h, Glória (0) x (2) Pelotas e Monsoon (1) x (1) União Frederiquense. Sul-Americana - Fechando as partidas de ida dos playoffs, nesta quarta tem: às 19h, Libertad-PAR x Universidad Católica-CHI; às 21h30min, Barcelona-EQU x Bragantino e Independiente Del Valle-EQU x Boca Juniors. Série B - Duas partidas atrasadas serão realizadas nesta quarta-feira. Pela 9ª rodada, às 20h30min, tem CRB-AL x Botafogo-SP. Pela 15ª rodada, às 21h, jogam Operário-PR x Goiás. Série C - Os três gaúchos entram em campo em partidas atrasadas por conta das enchentes. Pela 5ª rodada, às 20h, tem Botafogo-PB x São José. Já pela 15ª rodada, às 19h, tem Caxias x Aparecidense-GO e, às 20h, Ypiranga x Ferroviário-CE. Real Madrid - Diante de um Santiago Bernabéu lotado, o atacante Mbappé foi apresentado oficialmente. O francês recebeu a camisa 9, que estava sem dono desde a saída de Benzema, em junho do ano passado. Contratado de graça após o final do seu vínculo com o PSG, ele chega como a grande contratação dos madrilenhos desde Cristiano Ronaldo, em 2009. O vínculo é de cinco temporadas. Inglaterra - O técnico Gareth Southgate confirmou sua saída da seleção inglesa. Dois dias após obter mais um vice-campeonato europeu, o treinador encerrou sua trajetória de oito anos no comando do time. Paris 2024 - A delegação do Brasil para os Jogos sofreu sua primeira baixa. O maratonista Daniel Nascimento testou positivo para três substâncias proibidas. No dia 4 de julho, ele foi submetido a um teste surpresa que apontou a presença de um conjunto de anabolizantes: Drostanolona, Metenolona, Nandrolona, todas da classe de esteroides, proibidas pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Com o corte de Nascimento, o número de atletas brasileiros nas Olimpíadas caiu de 277 para 276 atletas.