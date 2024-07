Grêmio terá uma estreia e quatro desfalques contra o São Paulo

A comemoração da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil não durou muito. Na quarta-feira (17), o Grêmio encara o São Paulo, às 20h, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, precisando pontuar para não descolar tanto dos clubes que estão fora do Z-4. Para este confronto, Renato Portaluppi terá Jemerson como reforço, mas não contará com até quatro jogadores titulares.

Apesar do avanço no mata-mata, nos pontos corridos a situação do Tricolor não é nada confortável, o que obriga a equipe a ir em busca de pelo menos um empate fora de casa. O estádio são-paulino não é um local muito agradável para os gremistas, já que a última vitória dos gaúchos no Morumbis foi em 2013, também pelo Brasileirão e com Renato Portaluppi na casamata. De lá para cá, foram quatro derrotas e seis empates.



Portaluppi começa a ganhar novas armas para a luta contra o rebaixamento. A primeira delas é Jemerson, que deve fazer sua estreia na zaga nesta quarta. O jogador foi contratado em maio e não podia atuar por não estar inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Com a abertura da janela de transferências, o defensor se torna um forte candidato ao time titular.



A outra vaga na dupla de zaga ainda está aberta. Rodrigo Ely e Gustavo Martins disputam pela titularidade, já que Kannemann foi expulso na última rodada contra o Cruzeiro e Geromel deve ser poupado.



A lista de ausências aumenta no meio-campo. Cristaldo foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 na coxa direita e fica de fora por 15 dias e Edenilson saiu no intervalo da partida contra o Operário-PR com um desconforto muscular. O meia passará por exames, mas é dúvida para o jogo em São Paulo. Soteldo e Gustavo Nunes devem ser os substitutos. A equipe realizou um treinamento leve no CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira e viaja no fim da tarde para a capital paulista, onde realizará a última atividade no CT do Palmeiras na terça.

A semana que começou agitada no bastidor gremista com os anúncios das contratações de Aravena e Monsalve pode ganhar novidades em breve. O clube espera oficializar a compra dos direitos de Matías Arezo, do Granada-ESP. Apenas detalhes burocráticos afastam o uruguaio de Porto Alegre, mas a direção confia na chegada do atleta ainda nesta semana.

Sem espaço no futebol espanhol, o jogador de 21 anos se destacou no Peñarol, do Uruguai, em 2023. Além do atacante, um lateral-esquerdo e um outro centroavante são procurados durante esta janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro.