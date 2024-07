Divisão de Acesso - A fase final da Divisão de Acesso começou neste final de semana. Pelas quartas de final da competição, no domingo, teve Pelotas 2x0 Glória e União Frederiquense 1x1 Monsoon. Os outros dois jogos do mata-mata (Lajeadense x Passo Fundo e Veranópolis x Inter-SM ) foram adiados por conta do mau tempo e acontecem nesta segunda-feira, às 19h.

Brasileirão - Dois jogos abriram a 17ª rodada neste final de semana: Bahia 1x2 Cuiabá e Cruzeiro 2x1 Bragantino.

Copa do Brasil - Outro gaúcho também foi eliminado neste sábado. Em Curitiba, o Athletico-PR superou o Ypiranga por 3 a 0 na Ligga Arena. No jogo de ida, o Canarinho havia vencido os paranaenses por 2 a 1.

Série B - Pela 15ª rodada, jogaram na sexta: Ponte Preta 4x2 Mirassol, Botafogo-SP 0x1 Amazonas e Paysandu 2x1 Ceará. No sábado: Novorizontino 1x1 Guarani, Sport 1x1 América-MG e CRB 2x1 Coritiba. No domingo, teve Vila Nova-GO 2x1 Avaí.

Série C - Pela 13ª rodada, apenas uma equipe gaúcha jogou neste final de semana: Sampaio Correa-MA 2x0 São José, no sábado.

Série D - Os três gaúchos voltaram a campo neste domingo, pela penúltima rodada da primeira fase: Avenida 0x0 Hercílio Luz-SC, Concórdia-SC 1x1 Novo Hamburgo e Barra-SC 2x2 Brasil-Pel.

Tênis - O Torneio de Wimbledon conheceu seus campeões desta temporada. No sábado, a checa Barbora Krejcikova venceu a italiana Jasmine Paolini na final feminina por 2 sets a 1 (6/2, 2/6 e 6/4). Krejcikova foi a oitava campeã diferente nas oito últimas edições. No domingo, o tenista espanhol Carlos Alcaraz reafirmou sua posição de favorito ao vencer pela segunda vez consecutiva o sérvio Novak Djokovic, na final de simples masculina, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 7/6 (7/4), em 2h30min de partida. Alcaraz conquistou o segundo título seguido do Grand Slam inglês.

Paris 2024 - Na manhã deste domingo aconteceram as finais do World Challenge Cup de ginástica rítmica, na Romênia. Babi Domingos fechou a sua participação histórica no torneio levando o bronze na disputa de fitas, além de participar de todas as finais individuais. Na disputa de conjuntos, as brasileiras ficaram fora do pódio. A equipe brasileira pode ser uma grande fonte de medalhas nos Jogos Olímpicos.