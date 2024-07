Em confronto marcado por vários desfalques, Grêmio recebe o Palmeiras

Com um novo fôlego após retornar ao Rio Grande do Sul, o Grêmio segue na luta para escapar da zona do rebaixamento. Em Caxias do Sul, o Grêmio encara o Palmeiras, nesta quinta-feira (4), às 19h, no estádio Centenário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma série de sete partidas sem vencer na competição, os gremistas voltaram a somar três pontos na vitória sobre o Fluminense, o que pode ter dado um início a recuperação. Para manter o fantasma da Série B longe e sair de vez do Z-4, a equipe de Renato Portaluppi terá que superar os desfalques e um dos grandes favoritos ao título.

LEIA TAMBÉM: Grêmio pode ter mudanças no setor defensivo para enfrentar o Palmeiras



Na primeira amostragem da volta ao território gaúcho, o Grêmio fez o dever de casa ao vencer os cariocas no último domingo, um adversário direto na tabela. Se o Tricolor pôde se aproveitar de um momento ruim dos cariocas, contra os paulistas, adversários dessa quinta, a história será diferente. Vivendo grande fase, o Palmeiras precisa vencer para sonhar com a liderança provisória do Brasileirão, o que torna a tarefa gremista de conquistar a segunda vitória consecutiva ainda mais complicada.



Portaluppi convive há muito tempo com problemas para montar a escalação ideal. Sem Diego Costa, lesionado, o comando de ataque é a posição mais carente do elenco, o que levou o treinador a optar por um esquema sem centroavante. A aposta deu certo e deve ser mantida, com Edenílson entre os titulares. Na primeira amostragem da volta ao território gaúcho, o Grêmio fez o dever de casa ao vencer os cariocas no último domingo, um adversário direto na tabela. Se o Tricolor pôde se aproveitar de um momento ruim dos cariocas, contra os paulistas, adversários dessa quinta, a história será diferente. Vivendo grande fase, o Palmeiras precisa vencer para sonhar com a liderança provisória do Brasileirão, o quePortaluppi convive há muito tempo com problemas para montar a escalação ideal. Sem Diego Costa, lesionado, o comando de ataque é a posição mais carente do elenco, o que levou o treinador a optar por um esquema sem centroavante. A aposta deu certo e

Por outro lado, mais ausências são sentidas no meio-campo. Villasanti não volta da Copa América a tempo e Dodi está fora pelo terceiro cartão amarelo. Carballo deve ser o escolhido para a função. Na defesa, Kannemann pode voltar a atuar. Nesta quarta-feira, o clube anunciou que o lateral Fábio teve uma lesão muscular e fica de fora até do banco.



O Tricolor deve começar a partida com Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê e Edenilson; Pavon, Gustavo Nunes e Cristaldo.