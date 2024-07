Grêmio pode ter mudanças no setor defensivo para enfrentar o Palmeiras

Se a situação na tabela ainda não é a ideal, a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, deu um outro ânimo para o Grêmio, pensando na sequência da competição. De volta ao Rio Grande do Sul, as seis derrotas seguidas ficaram no passado, mas a equipe que treinou na manhã desta terça-feira (2) no CT Luiz Carvalho sabe que o momento não é de conforto e mudanças pontuais no time titular devem acontecer. Contra o Palmeiras, nesta quinta (4), às 19h, no estádio Centenário, o Tricolor está longe de ser favorito e depende de um esforço gigante para finalmente sair do Z-4.

LEIA TAMBÉM: Portaluppi deve manter Grêmio sem centroavante para receber o Palmeiras



O Tricolor treina na manhã desta quarta, antes da viagem para Caxias do Sul. Na atividade desta terça, o técnico Renato Portaluppi indicou que o esquema sem centroavante deve ser mantido. A atuação positiva contra o Flu credencia Edenílson ao onze inicial, deixando João Pedro Galvão e Galdino no banco de reservas. A dúvida fica no sistema defensivo, já que o treinador promove um rodízio entre os zagueiros. Um dos preservados pode ser Geromel, que foi titular na partida anterior e concedeu entrevista coletiva sobre o seu atual momento.



O camisa 3 tinha contrato até o final de julho, mas renovou seu vínculo até o final do ano. O zagueiro de 38 anos atuou em 19 dos 35 jogos que o Tricolor fez na temporada e aos poucos volta a ter espaço. Perguntado se este será o seu último ano na carreira, ele preferiu deixar o seu futuro em aberto. “Se eu estiver comprometendo a equipe, serei o primeiro a pedir para sair. Ano passado quase não joguei e pensei em parar, mas nesta temporada voltei a me sentir bem e a jogar com regularidade. Não sei se será o meu último ano no clube, mas sinto que ainda posso contribuir”, afirmou. O Tricolor treina na manhã desta quarta, antes da viagem para Caxias do Sul. Na atividade desta terça, o técnico Renato Portaluppi indicou que o esquema sem centroavante deve ser mantido. A atuação positiva contra o Flu credencia Edenílson ao onze inicial, deixando João Pedro Galvão e Galdino no banco de reservas. A dúvida fica no sistema defensivo, já que o treinador promove um rodízio entre os zagueiros., que foi titular na partida anterior e concedeu entrevista coletiva sobre o seu atual momento.O camisa 3 tinha contrato até o final de julho, mas renovou seu vínculo até o final do ano. O zagueiro de 38 anos atuou em 19 dos 35 jogos que o Tricolor fez na temporada e aos poucos volta a ter espaço. Perguntado se este será o seu último ano na carreira, ele. “Se eu estiver comprometendo a equipe, serei o primeiro a pedir para sair. Ano passado quase não joguei e pensei em parar, mas nesta temporada voltei a me sentir bem e a jogar com regularidade. Não sei se será o meu último ano no clube, mas sinto que ainda posso contribuir”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Grêmio anuncia nova lesão do atacante André Henrique



A tendência é de que o capitão gremista não seja titular contra o Palmeiras. Perguntado se estaria apto para jogar já nesta quinta, Geromel afirmou que a sequência de partidas pesa em todos os atletas que atuam no País. “Nenhum jogador tem condições de jogar todas as partidas que temos no Brasil. Não vou estar em todos os jogos, mas espero corresponder como eu correspondi no último”, concluiu. A tendência é de que o capitão gremista não seja titular contra o Palmeiras. Perguntado se estaria apto para jogar já nesta quinta, Geromel afirmou queque atuam no País. “Nenhum jogador tem condições de jogar todas as partidas que temos no Brasil. Não vou estar em todos os jogos, mas espero corresponder como eu correspondi no último”, concluiu.

A direção tenta mobilizar a torcida e os jogadores em busca de um resultado do tamanho do clube. O Grêmio anunciou que todos ingressos para a partida estarão disponíveis em promoção, com valores entre R$ 30,00 e R$ 50,00. A expectativa é de 17 mil pessoas no Centenário. Com três vitórias na competição, todas como mandante e no Rio Grande do Sul, a comissão tricolor aposta no calor da torcida para vencer o jogo.