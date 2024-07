Portaluppi deve manter Grêmio sem centroavante para receber o Palmeiras

Depois de respirar com a vitória sobre o Fluminense no domingo, em sua volta ao Rio Grande do Sul, o Grêmio não tem tempo para descanso na briga para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O grupo se reapresentou nesta segunda-feira (1º), no CT Luiz Carvalho, para dar início a preparação para enfrentar o Palmeiras, na quinta, pela 14ª rodada.

Um dos frutos do triunfo sobre os cariocas, que veio junto de uma boa performance, foi a movimentação de um ataque sem a referência do centroavante centralizado. Com João Pedro Galvão no banco de reservas, o técnico Renato Portaluppi aproximou Cristaldo de Pavon e Gustavo Nunes, colhendo os frutos de suas modificações a partir do gol do jovem ponteiro.

Ocupando o 18º lugar na tabela, com 10 pontos somados e dois jogos a menos que os demais, o comandante tricolor deve manter a estratégia para receber o alviverde paulista no Estádio Centenário. Para definir a escalação, ele ainda tem as atividades de terça e quarta em Porto Alegre, antes da viagem para Caxias do Sul.

Depois de registrar o público de quase nove mil torcedores em sua volta ao Estado, a direção optou por uma promoção de ingressos para contar com a presença dos aficionados, já que o jogo está marcado para um dia de semana, às 19h.