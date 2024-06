Na volta ao Estado, Grêmio joga bem e vence o Fluminense pelo Brasileirão

Precisando sair o quanto antes da areia movediça que é a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez valer a volta ao Rio Grande do Sul e bateu o Fluminense pelo placar de 1 a 0, pela 13ª rodada, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, diante dos quase nove mil gremistas presentes na Serra. Neste domingo (30), depois de 40 dias longe de suas terras, o Tricolor encerrou o jejum de sete jogos sem vencer na competição, com uma bela performance, mas segue no Z-4, com 10 pontos somados em onze jogos. Ocupando o 18º lugar, a equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Corinthians, que visita o Palmeiras nesta segunda.

Os gaúchos começaram melhor, propondo o jogo na busca do gol que daria confiança para o restante da partida. Com a postura ofensiva, o primeiro susto veio dos pés de Cristaldo, que bateu de fora da área tentando surpreender o goleiro Fábio, esperto para fazer a defesa.

Na sequência, Pavon recebeu livre no contra-ataque, entrou na área com a bola no pé e pecou na tomada de decisão. O atacante tinha Cristaldo em posição para ficar cara a cara com o goleiro, mas optou por finalizar com a perna ruim e isolou. Dodi também levou perigo. Próximo à meia-lua, o volante achou espaço e bateu colocado, raspando a quina do travessão.

A resposta visitante foi aos 37. Terans bateu falta com perigo, mas parou em Marchesín. No rebote, Thiago Santos chegou livre, mas furou e desperdiçou a única chance de sua equipe no primeiro tempo. Já nos acréscimos, Pavon tentou de novo. O camisa 21 arriscou de longe e quase fez um golaço, mas Fábio fez linda defesa para impedir o tento gremista.

Mantendo a pegada, o time de Renato Portaluppi chegou às redes aos 16 minutos da segunda etapa com Gustavo Nunes. O jovem atacante aproveitou a grande jogada de João Pedro, que foi ao fundo e o deixou em posição para completar de primeira.

Com a vantagem, os “donos da casa” passaram a jogar de maneira reativa. Aos 34, Reinaldo também chegou ao fundo, mas tentou surpreender batendo direto. Fábio, atento, mandou para escanteio. Depois, aos 46, Nathan Fernandes escapou pela direita e bateu forte ao entrar na área, mas também parou no arqueiro fluminense. Antes, os visitantes sofreram o baque da expulsão de Lucumí, que levou o segundo cartão amarelo.

Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 52 minutos. Agora, o Grêmio foca no Palmeiras, nesta quinta, também pelo Brasileirão.

Grêmio (1) Marchesín; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi (Natã), Pepê (Galdino), Edenilson (Carballo) e Cristaldo (Du Queiroz); Gustavo Nunes e Pavon (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.

Fluminense (0) Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Marlon (Kauã Elias) e Marcelo (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Martinelli, Gabriel Pires (Ganso) e Terans (Lucumí); Keno e Cano (John Kennedy). Técnico: Marcão.

Árbitro - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).