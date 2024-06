Grêmio anuncia nova lesão do atacante André Henrique

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informou que o atacante André Henrique deixou o treinamento da última quinta-feira (27) relatando desconforto na coxa esquerda. O jogador de 22 anos fez exames e foi constatada uma lesão de grau 3 no músculo reto-femoral da coxa esquerda. André Henrique estava em reta final de recuperação de uma uma lesão multiligamentar no tornozelo direito, que deixou o atleta três meses fora de combate. O centroavante seria relacionado para o jogo deste domingo, contra o Fluminense, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, com boas chances de atuar durante a partida.

André Henrique sofreu a mesma contusão do colega centroavante Diego Costa, que rompeu o músculo reto-femoral também da coxa esquerda em partida contra o Estudiantes, no dia 8 de maio, e só deve retornar aos treinamentos em agosto. O prazo de recuperação de Henrique não foi divulgado, mas estima-se que o atleta possa ficar até dois meses longe dos gramados. Esta é a 11ª lesão muscular no Grêmio no ano, a terceira envolvendo um de seus atacantes.

Com o elenco curto e com poucas opções no comando de ataque, o Tricolor vai ao mercado para contratar um novo camisa nove, já que não conta com João Pedro Galvão a partir de agosto. O atacante teve um péssimo desempenho com a camisa gremista e não terá o seu contrato de empréstimo renovado. A direção iniciou conversas com alguns jogadores, mas não fechou nenhuma negociação. A tentativa mais recente foi a do atacante jamaicano Michail Antonio, do West Ham, da Inglaterra. Segundo o portal americano The Athletic, os ingleses recusaram uma proposta de £ 2 milhões (aproximadamente R$ 14 milhões). Enquanto se movimenta no mercado, o Grêmio segue em preparação para a partida contra o Fluminense e fará sua última atividade no CT Luiz Carvalho neste sábado (29), antes da viagem para Caxias do Sul.