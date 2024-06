Diego Costa tem lesão, para por dois meses, e Grêmio registra 10ª contusão muscular no ano

O Grêmio confirmou na manhã desta terça-feira (11), a lesão do centroavante Diego Costa. Segundo o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do clube o atleta teve constatada lesão de grau 3 no músculo adutor longo da coxa esquerda. O atacante se machucou durante o segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Estudiantes, no último sábado, pela Libertadores. O atacante é um dos destaques da temporada Tricolor e o prazo de recuperação não deve ser curto. O clube não divulgou o tempo de afastamento esperado, mas no início da temporada Soteldo teve uma contusão semelhante e ficou 55 dias longe dos gramados.

Esta não é a primeira vez no ano que Diego Costa desfalca o time por conta de problemas musculares. No dia 14 de abril, na abertura do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, o atleta saiu de campo ainda no primeiro tempo alegando dores na coxa esquerda. Na ocasião, não foi verificada uma lesão, mas o desconforto tirou o jogador de duas partidas pelo Brasileirão e uma pela Libertadores.



Após mais de 30 dias de afastamento da atividades por conta da paralisação em decorrência das enchentes no Estado, a retomada pode ter um impacto na situação de Diego Costa. O atleta participou de três dos quatro jogos realizados desde a volta do Grêmio. A ausência do atacante levanta um outro grande problema no Tricolor: o alto número de lesões musculares no ano.



Com a nova contusão de Diego Costa, o Grêmio registra dez problemas musculares durante a primeira metade de 2024. Um caso marcante é o do lateral-esquerdo Cuiabano, que iniciou a temporada no clube e foi vendido ao Botafogo em Abril. Entre janeiro e março, enquanto vestia a camisa tricolor, o lateral teve duas lesões na coxa esquerda.

O jogador perdeu grande parte do Campeonato Gaúcho e da Libertadores, atuando apenas quatro vezes pelo Grêmio, mas desde a sua chegada ao Rio de Janeiro, Cuiabano já jogou cinco vezes pelo alvinegro carioca e vive grande momento físico e técnico, sem nenhuma contusão. Pavón, Mayk, Marchesín, Gustavo Martins, Soteldo e Bruno Uvini - que hoje está no Vitória - também sofreram com problemas físicos desde o início da temporada. O acúmulo de jogos é sempre um dos motivos apontados por jogadores e treinadores para contusões desse tipo.

Com o centroavante titular como desfalque certo, o Tricolor segue trabalhando no Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo, nesta quinta (13), às 20h, pela 8ª rodada do Brasileirão. Para os próximos confrontos, a tendência é de que João Pedro Galvão seja escalado no comando de ataque.