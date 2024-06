Grêmio inicia semana no Rio de Janeiro com foco total no Brasileirão

Com o objetivo de classificar para o mata-mata da Libertadores alcançado, o Grêmio já tem outra tarefa complicada no horizonte: a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Com apenas duas vitórias em cinco jogos, o Tricolor está distante da parte de cima da tabela. Dividindo a atenção entre duas competições logo na retomada do futebol após a paralisação por conta das enchentes no Estado, os gremistas optaram por priorizar a competição continental. Após a conclusão da fase de grupos, Renato Portaluppi e sua equipe voltam a valorizar o torneio de pontos corridos. Com um novo foco definido, o elenco inicia semana de treinamentos no Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo, nesta quinta-feira (13), às 20h.

Após uma passagem positiva por Curitiba, onde mandou seus últimos três jogos, a direção gremista concentrou sua operação na Capital carioca, já que visita o Flamengo na quinta-feira, no Maracanã, e depois viaja para o Espirito Santo, onde encara o Botafogo, no domingo. Com seis pontos em 15 disputados, os confrontos contra os cariocas são vistos como fundamentais para a recuperação gremista no campeonato. Sem a necessidade de poupar jogadores, o Grêmio utilizará o que tiver de melhor para buscar um salto na tabela.



No CT do Fluminense, Portaluppi abre a semana de trabalhos com dúvidas para os confrontos complicados na busca pela recuperação no Brasileirão. Diego Costa é a maior preocupação para a sequência que o Tricolor fará no Sudeste brasileiro. O jogador sentiu dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra o Estudiantes, no sábado, e fará exames para saber qual é a extensão do problema. Com o centroavante de fora, JP Galvão é a única opção para o setor. Além da interrogação no comando de ataque, Portaluppi terá que encontrar uma maneira de suprir as ausências do paraguaio Villasanti e do venezuelano Soteldo, convocados para a Copa América.